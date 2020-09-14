Бенефициар «Инвэнта» проигрывает активы «людям Миллера»

Совладелец бизнес-империи «Инвэнт» Эльбек Сафаев, похоже, теряет контроль над своими ключевыми активами. Как выяснило «Реальное время», предприниматель, который недавно вышел на свободу, и действующая от его лица супруга проиграли структурам «Газпромбанка» судебную тяжбу за завод «Таткабель» и другие предприятия группы. Так один из ключевых кредиторов «Таткабеля» — ранее управлявшая активами ГК «Инвэнт» под контролем Эльбека Сафаева компания «Идея Групп» — попал под контроль бизнесмена Сергея Кучерявенко, связанного с топами «Газпрома». Московский арбитражный суд уже отклонил иски самого Сафаева и его супруги, заявивших, что залоговая сделка с ГПБ была «кабальной», заключенной под влиянием обстоятельств, когда бизнесмен был под стражей.



Сафаевы о «кабальной» сделке с «Газпромбанком»

Отсидевший за покушение на мошенничество бенефициар «Инвэнта» Эльбек Сафаев после выхода из колонии в этом году развернул активную борьбу в суде, пытаясь вернуть контроль над ключевыми предприятиями группы. Однако Арбитражный суд Татарстана приостановил производство по его заявлению, в котором он попросил заменить «Газпромбанк» на себя самого в реестре требований кредиторов «Таткабеля» — обанкротившегося завода холдинга «Инвэнт». Требования банка составляют 202 млн рублей, в эту сумму оценили стопроцентную долю Сафаева в «Идее Групп» — компании, которая управляет активами «Инвэнта».



Эльбек Сафаев утверждает, что в соответствии с договором залога доли в уставном капитале ООО «Идея Групп» к нему перешли права требования к «Таткабелю» в результате обращения взыскания на переданное в залог «Газпромбанку» имущество. Сам же переход «Идеи» к другим владельцам Сафаев считает незаконным из-за «кабальности сделки».

10 сентября был последним днем, когда Альфия Сафаева — супруга Эльбека Сафаева, подавшая иск к «Газпромбанку», могла подать апелляцию в московский Арбитражный суд. И действительно в картотеке суда появилась запись о поданной ею жалобе от 10 сентября. Значит в борьбе за «Идею» — компанию с правами требования к «Таткабелю» на 202 млн — Сафаевы пока не готовы сдаться.



Эльбек Сафаев утверждает, что в соответствии с договором залога доли в уставном капитале ООО «Идея Групп» к нему перешли права требования к «Таткабелю». Фото tatarstan.ru

Жена Эльбека Сафаева требует признать сделку с «Газпромбанком», которую ее муж заключил под стражей «вследствие тяжелых обстоятельств», кабальной. По ее словам, заключая договор залога доли в ООО«Идея Групп», банк знал, что Сафаев лишен возможности управления делами ГК «Инвэнт», представителем правления которого он являлся, и потому не имел возможность ознакомиться с положениями договора, выдав доверенность на его заключение на имя супруги А.Ю. Сафаевой.



Альбина Сафаева подала иск в Черемушкинский суд Москвы еще в октябре 2019 года, в ноябре оно было передано в Арбитражный суд Москвы. Иск Сафаева подала одновременно к двум связанным юридическим лицам: АО «Газпромбанк» и АО «Газпромбанк — Управление активами». По ее словам, сделка была заключена в декабре 2018 года самим Эльбеком Сафаевым, который был задержан в октябре и содержался под стражей в деле о покушении на мошенничество. В результате в пользу АО «Газпромбанк — Управление активами» была отчуждена доля в размере 0,01% в уставном капитале ООО «Идея Групп». Что интересно, впоследствии АС привлек самого Сафаева соответчиком по иску его же супруги. Альбина Сафаева в своих требованиях ссылалась на положения статей 10, 167, 168, 179 ГК РФ о применении последствий недействительности сделки в виде обязания АО «Газпромбанк — Управление активами» вернуть Э.М. Сафаеву долю в размере 0,01% в уставном капитале ООО «Идея групп».

Как «Идея» оказалась в залоге ГПБ и была продана

Однако в «Газпромбанке» не согласны с этим заявлением. Залогодержатель, как следует из материалов дела, указал на то, что оппонент не представил доказательств, что оспариваемая сделка была заключена на «крайне невыгодных условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась», как утверждает Альбина Сафаева. По словам юристов банка, Эльбек Сафаев добровольно выдал истцу доверенность на заключение оспариваемых договоров, а супруга лишь злоупотребила своим правом, так как Э.М. Сафаев не оспаривает заключение данных договоров и признает их действительность (сам Сафаев, однако, сообщил суду, что требование супруги поддерживает). А в АО «Газпромбанк — Управление активами» добавили, что нахождение Э.М. Сафаева под стражей в момент заключения договоров залога и купли-продажи доли «не является стечением тяжелых обстоятельств».

Суть оспариваемой сделки была в следующем. Это был договор залога доли в уставном капитале в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Таткабель» кредитного соглашения о предоставлении десятка кредитов «Газпромбанком» ряду компаний, входящих тогда в орбиту «Инвэнта», в частности, «Инвэнт-Электро», ООО «Таттеплоизоляция» и др. «Газпромбанк» тогда как залогодержатель принял от Сафаева в залог имущество той самой «Идеи Групп», которая расшифровывается как ООО «Инвестмент девелопмент Европа Азия Групп» в размере 99,99% от зарегистрированного уставного капитала общества и номинальной стоимостью 9 999 рублей. Остаток «Идеи» перешел «Газпромбанк — Управление активами» уже не в залог, а по договору купли-продажи от 25 декабря 2018 года, который от имени супруга заключила тоже Альбина Сафаева — 0,01% уставного капитала оценили в 100 рублей. Сафаевы утверждают, что сам Эльбек не имел возможности ознакомиться с положениями заключаемого договора, находясь под стражей.

«Газпромбанк» как залогодержатель принял от Сафаева в залог имущество той самой «Идеи Групп». Фото banki-kazan.ru

Суд: «невыгодность сделки» не говорит о ее кабальности

Суд принял сторону «Газпромбанка» и в иске Сафаевой отказал. Арбитражный суд Москвы обратил внимание на то, что согласно законодательству, для кабальной сделки характерными являются следующие признаки: она совершена потерпевшим лицом, во-первых, на крайне невыгодных для него условиях, во-вторых, совершена вынужденно — вследствие стечения тяжелых обстоятельств, а другая сторона в сделке сознательно использовала эти обстоятельства.



«Только при наличии в совокупности указанных признаков сделка может быть оспорена по мотиву ее кабальности; самостоятельно каждый из признаков не является основанием для признания сделки недействительной по указанному мотиву» — говорится в решении суда.



Сделка Сафаевых таковой не является, посчитал московский арбитраж, потому что стороны договоров не были связаны обязанностью заключить их, рассматриваемые договоры заключены по обоюдной воле сторон, условия договоров не являются крайне невыгодными. Суд добавил, что из материалов дела не следует, что Э.М. Сафаев «оказался слабой стороной, будучи поставленным в положение, затрудняющее согласование иного содержания условий договора». Сославшись на определение Верховного суда РФ, АС Москвы также отметил, что невыгодность сделки не может сама по себе служить основанием для признания договора недействительным как кабальной сделки. К слову, несоответствие цены продажи доли в уставном капитале общества действительной стоимости доли в уставном капитале общества (Сафаевы упирали на то, что 0,01% уставного капитала продали слишком дешево — всего за 100 рублей) само по себе тоже не свидетельствует о недействительности договора купли-продажи.

Судья посчитал, что оспариваемые сделки заключены вследствие проводимой «Газпромбанком» процедуры реструктуризации задолженности группы компаний «Инвэнт», исключительно с целью обеспечения надлежащего исполнения заемщиками обязательств по кредитным договорам на сумму свыше 2 млрд рублей. Именно при проведении реструктуризации Эльбек Сафаев был вынужден заключить оспариваемые договоры в качестве дополнительного обеспечения возврата финансирования, предоставленного подконтрольным главе холдинга «Инвэнт» компаниям.

Очевидно, не без иронии суд также заметил, что Эльбек Сафаев может выкупить обратно проданную им долю за 100 рублей… но только после полного погашения задолженности перед «Газпромбанком» по кредитным соглашениям с компаниями «Инвэнта»: «Таткабель», «Инвэнт-Электро», «Таттеплоизоляция», «Предприятие производственно-технической комплектации».

Арбитражный суд Москвы и ему отказал в иске — бенефициар «Инвэнта» требовал признать недействительными итоги торгов по реализации своего имущества как должника. Фото msk.arbitr.ru

«Газпромбанк» продал «Идею» сразу после подачи иска Альбины Сафаевой

Эльбек Сафаев, освободившись из мест заключения весной этого года, как писала газета «Реальное время», лично предпринимает шаги во возвращению контроля за своими активами. Правда, Арбитражный суд Москвы и ему отказал в иске — бенефициар «Инвэнта» требовал признать недействительными итоги торгов по реализации своего имущества как должника: в деле фигурировала все та же доля в уставном капитале «Идеи Групп» в размере 99,9% номинальной стоимостью 9 999 рублей, которые ушли с молотка компании ООО «ИнтерфинТэк». Третьим лицом выступил тот же «Газпромбанк», который, конечно, принял сторону ответчика (именно ГПБ и продало залоговое имущество компании «ИнтерфинТэк»).



Сафаев заявлял, что был заинтересован в сохранении доли в уставном капитале ООО «Идея Групп», что подтверждается подачей его супругой искового заявления о признании этого договора залога доли недействительным. Сафаевы утверждали, что «Газпромбанк» продал залоговое имущество почти сразу же после того, как Альбина Сафаева подала тот самый иск в Черемушкинский суд Москвы. А это случилось 18 октября 2019 года. Кроме того, Сафаев обратил внимание на то, что информация о данных торгах отсутствует и не находится поиском по данным организатора торгов, которые проводились на электронной торговой площадке UralBidln. Помимо претензий к сайту, Эльбек Сафаев утверждает, что посредством закрытых торгов Банк ГПБ (АО) произвел отчуждение предмета залога по заниженной стоимости заинтересованному с ним лицу.

Кто стоит за новым владельцем одного из ключевых кредиторов «Таткабеля»?

Суд отклонил доводы Сафаева, отказав в иске полностью. И, несмотря на то, что в СМИ часто утверждается аффилированность или какая-либо связь «ИнтерфинТэк» с «Газпромбанком», отметил: доводы о том, что ООО «ИнтерфинТэк» является лицом, взаимосвязанным с залогодержателем — банком ГПБ (АО), отклоняются судом как документально не подтвержденные, так как, заявляя о взаимосвязанности указанных лиц, истец не приводит каких-либо надлежащих доказательств.



«Как следует из информации из открытых источников (выписок из ЕГРЮЛ, которые имеются в материалах дела, сведений системы «Контур-Фокус»), указанные лица не являются аффилированными, исполнительные органы и участники ООО «ИнтерфинТэк» не пересекаются с органами банка ГПБ (АО), не входят в одну группу лиц».



Действительно, «ИнтерфинТэк» юридически принадлежит сегодня АО «Регион Сервис», а самому «ИнтерфинТэк» с 20 декабря 2019 года принадлежит ООО «Идея Групп» (точнее 99,99%). А вот уже 0,01% «Идеи» принадлежит закрытому комбинированному паевому инвестиционному фонду «Газпромбанк-Комплексный». Именно на «Идее Групп» до последнего времени висели долги на 2 млрд рублей.

Рельсовое предприятие «РСП-М», ранее принадлежавшее генеральному директору Мухамеду Циканову, с 2018 года перешло под контроль на 60% АО «Регион Сервис» Сергея Кучерявенко. Фото rsp-m.ru

«Знакомые все лица»: что связывает новых владельцев «Идеи» с «Газпромбанком»

«Регион Сервис» же принадлежит некоему Сергею Кучерявенко. И вот тут уже сложнее отмахнуться от связи «ГПБ» с «ИнтерфинТэком». Дело в том, что имя Кучерявенко регулярно всплывает как в деловых СМИ, так и на сайтах с компроматом — чаще всего в связи с «Газпромбанком», особенно когда это касается, скажем нейтрально, «слияний и поглощений» компаний. Так, например, рельсовое предприятие «РСП-М», ранее принадлежавшее генеральному директору Мухамеду Циканову, с 2018 года перешло под контроль на 60% АО «Регион Сервис» Сергея Кучерявенко, на 40% — АО «Газпромбанк — Управление активами».



В июле 2019 года прошло еще более громкое поглощение: тогда «Сибэнергоуголь», принадлежавшее компании «Сибуголь» (на 99% принадлежит швейцарской SIB Coal AG), перешло под крыло все того же АО «Регион-Сервис» через компанию Кучерявенко ООО «Ф-Сервис», при этом 100% «Сибэнергоуголя» было заложено… в «Газпромбанке». При этом, как отмечали еще в прошлом году сибирские коллеги, Кучерявенко является учредителем более 450 компаний по всей стране, главным образом в Москве. Предприятия имеют разные сферы деятельности, например, в качестве основной у «Регион Сервиса» указано «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», а у «Ф-Сервиса» — «деятельность по управлению холдинг-компаниями».



Фактически огромная «Сибэнергоуголь» перешла компании с оборотом всего в 1,3 млн рублей, мало того, «Регион Сервис» закрыл 2019 год с убытком в 1 млн рублей. Похожая, даже более удручающая ситуация и у владельца управляющей компании «Инвэнта», компании «ИнтерфинТэк»: при выручке в 62 тыс. рублей она получила убыток в 20 млн рублей — за 2019 год убыток вырос почти в пять раз.

Имя Сергея Кучерявенко периодически всплывает в российских СМИ «в связи с какими-либо загадочными приобретениями в разных частях страны: то в Крыму, то в Поволжье и на Урале». Кучерявенко был и соучредителем Fort Group (один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России), вместе с выходцами из структур «Газпрома», в частности, Борисом Пайкиным (экс-глава «Газпром социнвест») и экс-зампредправления «Газпрома» Валерием Голубевым.



Что касается Крыма, то еще в марте 2019 года имя Кучерявенко упоминалось «БиБиСи»: на него журналисты записывали владение и управление «Ресурс-А» (компания из Татарстана), которая продает на местных АЗС бензин от «Татнефть-АЗС-Юг». В целом Кучерявенко считают просто физическим лицом, «за которым интересы разных структур газового монополиста».

Банк также заявлял, что конкурсное производство в отношении холдинговой компании не повлияет негативно на возможность работы предприятий группы «Инвэнт». Фото: mpt.tatarstan.ru

Как «ИнтерфинТэк», «Интер РАО» и ГПБ — «топили» «Инвэнт»

Еще с прошлого года в Татарстане активно муссируются слухи о возможном переходе «Инвэнта» структурам, связанным с «Газпромбанком». Сам банк — крупнейший кредитор «Инвэнта», с ним была достигнута договоренность о поддержке предприятий ГК «Инвэнт». Банк также заявлял, что конкурсное производство в отношении холдинговой компании не повлияет негативно на возможность работы предприятий группы «Инвэнт». Тем более что имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, посчитали в кредитном учреждении (тем не менее впоследствии оказалось, что балансовая стоимость имущества «Инвэнта» составила 3,57 млрд рублей).



В 2019 году именно «Газпромбанк» подал иск к «Таттеплоизоляции» на 2,8 млрд рублей, из них почти 465 млн рублей — за просрочки по кредитам, а 2,4 млрд — поручительства по кредитам «Инвэнт-Электро», «Таткабелю» и ППТК. «Газпромбанк» подал иск и о банкротстве ООО «ТД Инвэнт», намереваясь поступить также и в отношении ППТК. Тем временем АО «Газпромбанк — Управление активами» (ГПБ-УА) получило в ООО «Инвэнт» и других структурах группы доли в 0,01% по результатам вышеназванных договоренностей с Сафаевым. А с учетом пролоббированного на тот момент акционером группы «Интер РАО Капитал» изменения устава стала работать схема «один участник — один голос», благодаря чему у «Газпромбанк — Управление активами» оказались те же права, что и у владельца ХК «Инвэнт» Сафаева, на которую приходились остальные 99,99 %. Компания же «ИнтерфинТэк» становилась правопреемником в спорах разных структур с предприятиями холдинга «Инвэнт»



1 сентября 2020 года крупнейший завод татарстанской группы компаний «Инвэнт» был все же признан банкротом — конкурсное производство в отношении «Таткабеля» открыто на 4 месяца, то есть до конца 2020 года. В тот же день был признан несостоятельным и «Торговый дом Инвэнт», по нему также было открыто конкурсное производство до 12 ноября 2020 года. В головном ООО «Инвэнт» конкурсное производство было введено еще в декабре прошлого года. С марта нынешнего та же участь постигла и ООО «Уруссинский электромеханический завод». С 14 мая к распродаже имущества пришло и ООО «Таттеплоизоляция».



До сих пор ГК «Инвэнт», созданный в нулевые с подачи Ильшата Фардиева, принадлежит семье Марата Сафаева и «Интер РАО». Основные производственные активы «Инвэнта» находятся в Татарстане: в Лаишево — «Таткабель», «Инвэнт-электро», «Таттеплоизоляция», в Заинске — завод металлоконструкций. По данным ряда СМИ, «Газпромбанк» хочет забрать себе активы «Таткабеля», для чего учредил ООО «Завод «Таткабель» и в мае этого года подал в ФАС ходатайство о согласовании сделки (а также ООО «Завод Инвэнт Электро») по приобретению активов «Таткабеля», о чем «Реальное время» писало еще в июле.

С 14 мая к распродаже имущества пришло и ООО «Таттеплоизоляция». Фото chelnyltd.ru

Представители «Газпромбанка» пока не ответили на запрос газеты «Реальное время», а вопросы далеко не праздные. Например, является ли «Регион Сервис» и конкретно Сергей Кучерявенко каким-либо партнером «Газпромбанка» или его «дочек»? Если нет, то почему ГПБ или его дочерние предприятия указаны в числе совладельцев активов «Регион Сервиса»? Можно ли сказать, что «Газпромбанк» предпочитает продавать/передавать залоговое имущество именно «Регион Сервису»? И, наконец, вопрос, касающийся уже прямо республики Татарстан и ее экономики: имеет ли интерес банк ГПБ или учрежденные в прошлом, настоящем и будущем его дочерние компании к покупке активов ГК «Инвэнт», находящихся сейчас в конкурсном производстве? И каким все-таки «Газпромбанк» видит будущее электротехнического холдинга Татарстана?

В офисе конкурсного управляющего «Таткабеля» обещали передать Эльбеку Сафаеву и его супруге просьбу прокомментировать позицию по данному делу. Однако по оставленному редакцией номеру никто не перезвонил. По номерам телефонов компании «Инвэнта», указанным в открытых источниках, связаться с главой холдинга также не удалось.

