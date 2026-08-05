Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тыс. рублей

Разница между выплатами работающим и неработающим пенсионерам составляет почти 3 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

По данным Социального фонда России, на 1 июля 2026 года средняя пенсия по старости составила 27 224 рубля.

— В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей, — сообщает РИА «Новости».

За год выплаты выросли на 2 126 рублей. Неработающие пенсионеры в среднем получают 27 850 рублей, работающие — 24 929 рублей. Разница между группами составляет почти 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 августа накопительная пенсия в России выросла на 17,3%, а срочная пенсионная выплата — на 19,32%, что затронуло более 160 тыс. граждан.

Вадим Вахрушев