В Татарстане во втором квартале выявили 19 поддельных банкнот
Большинство из них составили банкноты номиналом 5000 рублей
В апреле — июне 2026 года в банковском секторе Татарстана обнаружили 19 российских денежных знаков с признаками подделки.
Большинство из них составили банкноты номиналом 5000 рублей (16 штук), также найдены две купюры по 1000 рублей и одна — номиналом 500 рублей.
Помимо этого, за квартал выявлена одна фальшивая банкнота в 100 долларов США. Для проверки подлинности наличных необходимо убедиться в наличии как минимум трех защитных признаков на просвет, ощупь или при наклоне.
Ранее исследователи сообщили, что 38% россиян не выходят из дома без наличных.
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