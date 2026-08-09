В Татарстане во втором квартале выявили 19 поддельных банкнот

Большинство из них составили банкноты номиналом 5000 рублей

Фото: Реальное время

В апреле — июне 2026 года в банковском секторе Татарстана обнаружили 19 российских денежных знаков с признаками подделки.

Большинство из них составили банкноты номиналом 5000 рублей (16 штук), также найдены две купюры по 1000 рублей и одна — номиналом 500 рублей.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Помимо этого, за квартал выявлена одна фальшивая банкнота в 100 долларов США. Для проверки подлинности наличных необходимо убедиться в наличии как минимум трех защитных признаков на просвет, ощупь или при наклоне.

Ранее исследователи сообщили, что 38% россиян не выходят из дома без наличных.

Зульфат Шафигуллин