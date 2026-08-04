Коммерческая недвижимость без первоначального взноса: субсидированная ставка для клиентов ГК «А101» от Банка Казани

В рамках программы доступны различные форматы коммерческих площадей в Москве: стрит-ретейл, кладовые, торговые помещения в бизнес-квартале «Прокшино»

Собственное помещение — это актив, который с первого дня работает на бизнес: снижает издержки на аренду, может стать источником пассивного дохода, укрепляет имидж. Закономерный вопрос для предпринимателя обычно заключается в том, на каких условиях приобрести недвижимость без избыточной финансовой нагрузки.

Группа компаний «А101» выстраивает свои города так, чтобы у жителей была развитая коммерческая инфраструктура рядом с домом, а у бизнеса — стабильный поток платежеспособных клиентов. Это взаимная выгода: чем сильнее локальный бизнес, тем комфортнее и приятнее становится городская среда. Чтобы усилить эту синергию, в партнерстве с Банком Казани запущена программа субсидирования процентной ставки на приобретение коммерческой недвижимости у застройщика.

В рамках программы доступны различные форматы коммерческих площадей в Москве: стрит-ретейл, кладовые, отдельно стоящие здания, торговые центры и торговые помещения в бизнес-квартале «Прокшино». Программа действует на все проекты по ДДУ и ДКП от ГК «А101».

Программа доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это возможность зафиксировать комфортные условия приобретения коммерческой недвижимости уже сейчас.

Реклама. Не является публичной офертой.

ООО «Специализированный застройщик «А101». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Подробности по помещениям на сайте www.a101.ru

ООО КБЭР «Банк Казани». Подробную информацию о кредите можно получить на официальном сайте банка по адресу: www.bankofkazan.ru в разделе «Бизнесу/Кредиты» или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77. Лицензия Банка России №708 от 23.01.2025.