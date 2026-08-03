Татарстан занял четвертое место в России по объему финансирования МСП
Республика уступила только Москве, Петербургу и Подмосковью
Республика Татарстан оказалась в числе лидеров по объему господдержки, полученной малым и средним бизнесом в первом полугодии 2026 года. По данным Корпорации МСП, сумма привлеченных средств составила 5,1 млрд рублей, что позволило региону занять четвертое место в России.
— Также в числе регионов-лидеров — Москва (26,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,3 млрд рублей), Московская область (6,3 млрд рублей) и Свердловская область (4,4 млрд рублей), — сообщает Министерство экономики РТ.
Всего за указанный период малые и средние предприятия в сферах обрабатывающих производств, туризма, информации и связи привлекли почти 112 млрд рублей заемного финансирования.
Ранее Минпромторг сообщил о росте продаж новых автомобилей в России на 10%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».