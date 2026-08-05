За день больничного в 2026 году можно получить почти 7 тыс. рублей

Сумма зависит от заработка за два года, но не может быть меньше МРОТ

Фото: Михаил Захаров

Социальный фонд России обнародовал данные о верхней границе выплат по больничным листам в текущем году. В 2026 году за один день временной нетрудоспособности можно получить максимум 6 827,4 рубля.

— Таким образом, за 1 полный рабочий день получается: 873,97 руб. — если в месяце 31 день, 903,10 руб. — 30 дней, 967,61 руб. — 28 дней, — написал социальный фонд в своих соцсетях.

Расчет пособия ведется на основе заработка сотрудника за два предшествующих календарных года. При этом закон защищает работников от слишком низких сумм — выплата не может быть меньше МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27 093 рубля в месяц.

Ранее сообщалось, что на 1 июля 2026 года средняя пенсия по старости составила 27 224 рубля.

Вадим Вахрушев