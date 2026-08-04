Путин подписал закон о легальном обороте криптовалют в России

Для неквалифицированных инвесторов установлен лимит покупок

Президент Владимир Путин подписал документ, который определяет правила работы криптообменников, депозитариев, брокеров и других участников рынка, а также устанавливает условия покупки криптовалют для инвесторов. Закон вводит обязательную регистрацию для компаний, занимающихся обменом криптовалют.

— До 1 июля 2027 года им разрешено работать без включения в реестр. Минимальный размер собственных средств таких организаций должен составлять 15 млн рублей, — сказано в документе.

При этом систематической признается деятельность, при которой совершаются две и более сделок в месяц на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Одновременно закон сохраняет запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг внутри России, а также на рекламу таких возможностей. Исключения сделаны для внешнеторговых расчетов, майнинга и некоторых других случаев.

— Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты через посредников на сумму до 300 тыс. рублей в год у каждого посредника, — отмечается в законе.



Основная часть закона вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Отдельные положения начнут действовать позже — с 1 июля и 1 сентября 2027 года. Для действующих операторов обмена цифровых финансовых активов предусмотрен переходный период до 1 марта 2027 года.

Ранее Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах».

Вадим Вахрушев