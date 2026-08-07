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Список товаров для параллельного импорта останется без изменений

16:07, 07.08.2026

В мае 2026 года в список вносили изменения

Список товаров для параллельного импорта останется без изменений
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

В Министерстве промышленности и торговли заявили, что пока не намерены сокращать перечень товаров, которые можно ввозить в страну по механизму параллельного импорта. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Роман Чекушов.

— Пока перечень останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае, — передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2026 года Россия нарастила поставки зерна в Турцию на 67% — до 6,7 млн тонн на фоне рекордной засухи в Турции.

Вадим Вахрушев

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