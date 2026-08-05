Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 16,5% по итогам января — мая 2026-го

Динамика роста доходов в республике оказалась выше, чем в среднем по России

Фото: Реальное время

Среднемесячная зарплата в Татарстане по итогам января — мая 2026 года увеличилась на 16,5%, до 97,2 тыс. рублей в сравнении с тем же периодом 2025-го, следует из доклада Татарстанстата. Причем динамика роста доходов в республике оказалась выше, чем в среднем по России (+13%, до 110,2 тыс.).

Реальная зарплата татарстанцев, в том числе работающих на субъекты малого предпринимательства, с начала текущего года выросла на 9,1% к соответствующему периоду 2025-го. Отметим, что данный показатель рассчитан с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги. Реальные зарплаты в целом по стране тем временем выросли на 7,2%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самые высокие заработки в Татарстане зафиксированы в областях:

информации и связи — 160,1 тыс. рублей в месяц;

науки и техники — 146,5 тыс. рублей;

научных исследований и разработок — 144,7 тыс. рублей;

финансов и страхования — 137,4 тыс. рублей;

добычи полезных ископаемых — 133 тыс. рублей.

Причем просроченной задолженности по зарплате по итогам первого полугодия 2026-го в Татарстане не зафиксировано.

Ранее «Реальное время» составило рейтинг регионов страны по зарплатам, номинальным и реальным доходам. Лишь в 16 регионах России средние зарплаты превышают 100 тыс. рублей.

Никита Егоров