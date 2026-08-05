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Экономика

В Татарстане направят 778 млн рублей на субсидии организациям воздушного транспорта

18:12, 05.08.2026

Эти деньги позволяют авиакомпаниям держать цены на билеты доступными

В Татарстане направят 778 млн рублей на субсидии организациям воздушного транспорта
Фото: Арсений Фавстрицкий

Из бюджета Татарстана в 2026 году направят 778 млн рублей на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта. Эти деньги позволяют авиакомпаниям держать цены на билеты доступными, компенсируя часть затрат на перевозку пассажиров, сообщила пресс-служба Минфина республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Благодаря этой программе жители Татарстана смогут быстро и удобно добраться до ключевых городов страны. В текущем году субсидированию подлежат воздушные перевозки по 40 маршрутам с вылетами сразу из трех аэропортов республики: Казань, Нижнекамск и Бугульма, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень маршрутов, которые получат поддержку государства. Причем Татарстан традиционно поддерживает доступность региональных воздушных перевозок для своих жителей, ежегодно выделяя средства из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на поддержку молодых специалистов лесной отрасли направят 6 млн рублей.

Никита Егоров

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