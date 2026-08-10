Объем ФНБ на 1 августа составил 12,72 трлн рублей

Ликвидные активы фонда увеличились до 3,69 трлн рублей

Минфин России опубликовал данные о состоянии Фонда национального благосостояния на начало августа. По информации ведомства, объем ФНБ составил 12,72 трлн рублей (5,4% от прогнозного ВВП на 2026 год), что эквивалентно $159,3 миллиарда.

Ликвидные активы фонда за месяц увеличились с 3,61 трлн до 3,69 трлн рублей (1,6% ВВП), или $46,2 млрд. В июле средства ФНБ были конвертированы:

1 632,2 млн рублей — в 158,9 кг золота в обезличенной форме;

529,7 млн рублей — в 47,1 млн китайских юаней.

Доход от размещения средств на валютных счетах в Банке России за период с 15 декабря 2025 года по 31 июля 2026-го составил $62,2 млн (4,97 млрд рублей). Курсовая разница по валютным активам и переоценка золота с января по июль дали совокупный результат 67,2 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

По состоянию на 1 августа на счетах ФНБ в ЦБ размещено 189,7 млрд юаней и 141,2 тонны золота. Также в июле 0,1 млн рублей из фонда направлены на софинансирование пенсионных накоплений.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ выступил с инициативой сократить предельный срок реализации изъятого имущества с 100 до 44 дней.



Вадим Вахрушев