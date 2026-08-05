Банк «Русский стандарт» и страховщики попали под подозрение ФАС
Банк требовал от клиентов оформлять страховку только в двух организациях
Федеральная антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения закона в действиях банка «Русский стандарт», страховых компаний «Русский стандарт страхование» и «Зетта страхование». Поводом стали жалобы граждан на ограничение выбора страховых организаций при оформлении кредитов.
— Речь идет о требовании к заемщикам быть застрахованными от событий, которые входят в страховое покрытие АО «Русский стандарт страхование» и АО «Зетта страхование» и не предлагаются другими компаниями на рынке, — сказано в сообщении ведомства.
По данным ФАС, организации одновременно ввели в свои продукты одинаковый перечень страховых случаев, после чего банк включил их в договор. ФАС полагает, что компании могли действовать в сговоре, чтобы исключить других страховщиков и навязать свои услуги клиентам банка.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который включил электронные денежные средства в систему обязательного страхования вкладов. Документ вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.
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