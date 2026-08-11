В Татарстане доля отказов по кредитам выросла до 76,5%

Это на 0,2 процентного пункта выше июньского уровня

Фото: Динар Фатыхов

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные о доступности розничных кредитов в июле 2026 года. Согласно статистике, банки в среднем по России отклонили 77,2% всех заявок на потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотеку и POS-кредиты. Это на 0,1 процентного пункта больше, чем в июне, и второй месяц роста после четырехмесячного снижения.

Положение Татарстана:

Доля отказов в республике составила 76,5% (в июне — 76,3%), рост — 0,2 п.п.

Показатель ниже общероссийского (77,2%) и сопоставим с соседними регионами: Башкортостан — 77,1%, Пермский край — 76,6%.

В топ-30 регионов по объему заявок Татарстан занимает 19-е место по уровню отказов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что банки сохраняют жесткий подход из-за высокой ключевой ставки и ограничений по долговой нагрузке. При этом конкуренция за заемщиков с высоким кредитным рейтингом растет — для них доля отказов составляет лишь 53%.

Ранее сообщалось, что бизнесмены, чьи кредиты и займы оказались под угрозой из-за чрезвычайных обстоятельств, могут обратиться к своим кредиторам за пересмотром условий обслуживания задолженности.

Вадим Вахрушев