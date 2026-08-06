В Татарстане оборот малых предприятий вырос на 22,1% за год
Также увеличилось и число сотрудников на таких объектах
По итогам января — марта 2026 года оборот малых предприятий Татарстана составил 294 млрд рублей, следует из данных Росстата. Это на 22,1% больше, чем за тот же период 2025-го.
Средняя численность сотрудников на таких предприятиях тем временем составила 163,8 тыс. юридических лиц. Это на 2,06%, или на 3,3 тыс. юрлиц больше относительно аналогичного периода прошлого года.
Более того, по динамике роста оборота Татарстан обогнал Москву и Санкт-Петербург, где данный показатель за год снизился на 12,04% и 9,75% соответственно. При этом оборот малых предприятий снизился не только в двух столицах, но и в целом по России (-7,34% относительно того же периода 2025-го).
Подробнее о том, какое место занял Татарстан в рейтинге регионов России по обоим показателям, кто в лидерах и аутсайдерах топа, — в обзоре «Реального времени».
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