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Золото подорожало до $4 200 впервые с 6 июля

08:51, 05.08.2026

Рост ускорился до 1,19%

Золото подорожало до $4 200 впервые с 6 июля
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Золото на бирже Comex впервые за почти месяц поднялось выше отметки $4 200 за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на драгоценный металл обновил максимум с 6 июля.

— Стоимость золота росла на 1,15%, — передает информацию ТАСС.

Уже через несколько минут рост ускорился до 1,19%, а стоимость поднялась до $4 201,9 за унцию. Ранее сообщалось, что акции российских золотодобытчиков выросли до 10% на фоне подорожания золота на мировых площадках.

Вадим Вахрушев

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