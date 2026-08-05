Золото подорожало до $4 200 впервые с 6 июля

Рост ускорился до 1,19%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Золото на бирже Comex впервые за почти месяц поднялось выше отметки $4 200 за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на драгоценный металл обновил максимум с 6 июля.

— Стоимость золота росла на 1,15%, — передает информацию ТАСС.

Уже через несколько минут рост ускорился до 1,19%, а стоимость поднялась до $4 201,9 за унцию. Ранее сообщалось, что акции российских золотодобытчиков выросли до 10% на фоне подорожания золота на мировых площадках.

Вадим Вахрушев