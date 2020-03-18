«ИНВЭНТаризация» на 3,5 миллиарда: что нашел конкурсник у рухнувшего электротехнического гиганта

Активы «Инвэнта» стоят 3,5 млрд рублей — но только на бумаге

Конкурсный управляющий ООО «Инвэнт» — центрального юрлица одноименной группы компаний — завершил инвентаризацию имущества должника. Согласно документам, имеющимся в распоряжении «Реального времени», балансовая стоимость имущества предприятия составила 3,57 млрд рублей.

Так, основные средства компании, если верить документам бухгалтерии стоят 508,9 млн рублей. В списке — около 400 позиций, в том числе земельный участок в 3,5 га в Лаишевском районе (там расположено производство группы компаний), техника и здания, расположенные там. Дороже всего оценивается четырехэтажное здание главного корпуса с бытовками и столярным цехом: по бумагам оно стоит 193,3 млн рублей.

В схожую сумму, 472,4 млн рублей, оценивается дебиторская задолженность предприятия. Есть одно «но»: больше всех задолжали группе компаний ее собственные юрлица. Например, дебиторская задолженность ООО «Уруссинский электромеханический завод» группе компаний — 89,6 млн рублей, ООО «Таткабель» должно «материнской» группе 139 млн рублей. На заводе тоже открыто конкурсное производство, в отношении «Таткабеля» введена процедура наблюдения.

Схожая ситуация обстоит с вложениями ООО «Инвэнт» в уставные капиталы других организаций. На бумаге этот показатель выглядит красиво — аж в 2,2 млрд рублей. Но все эти вложения тоже приходятся на предприятия группы, вроде того же «Таткабеля». Аналогично, строчка «расчеты по выданным займам», которая составляет 317 млн рублей, приходится на займы четырем предприятиям «Инвэнта».

Также в собственности «Инвэнта» обнаружились три векселя неясного происхождения на общую сумму в 75,8 млн рублей. Другие активы компании, по сравнению с приведенными, стоят совсем немного.

Добавим, что надлежащая оценка активов «Инвэнта» еще не проводилась, а значит, в ходе этой процедуры стоимость многих активов может быть серьезно пересмотрена. Особенно это касается тех активов, которые связаны с другими компаниями группы «Инвэнт».

Как банкротится ГК «Инвэнт»

ГК «Инвэнт» специализируется на производстве электротехники. Конкурсное производство в ООО «Инвэнт» ввели в декабре 2019 года, а 13 марта этого года конкурсник компании подал на банкротство ХК «Инвэнт» — ей на 99,9% принадлежит ООО «Инвэнт».

В ГК «Инвэнт» входят десять компаний, так или иначе связанных с производством и продажей электротехнической продукции, а также собственно ООО «Инвэнт» и головная компания «ХК Инвэнт». Из них в отношении пяти («Инвэнт-электро», «Таттеплоизоляция», «Татэк», «Торговый дом «Инвэнт», «Энергоинвест») введена процедура наблюдения.

Центральное ООО «Инвэнт» и упомянутый выше «Уруссинский электромеханический завод» — в процедуре конкурсного производства. В отношении «Торгового дома «Инвэнт» введена процедура финансового оздоровления. Сейчас рассматривается дело о банкротстве в отношении «Э-лайн» по заявлению ФНС.

На сайте компании к ГК «Инвэнт» отнесен и Заинский завод металлоконструкций (очевидная связь через структуру собственников при этом не прослеживается). В отношении этого завода банкротных процедур не вводилось, но ФНС приостановила операции по нескольким его счетам.

Вскоре после того, как обанкротилось ООО «Инвэнт», вопрос будущего компании комментировали власти Татарстана. Спикер Казанского кремля Лилия Галимова подчеркнула, что татарстанские власти выступают за сохранение любого предприятия на территории республики. Она добавила, что процедуры, запущенные на предприятии, в первую очередь связаны с сохранением рабочих мест.

«Власти республики заинтересованы в сохранении любого предприятия, которое есть на территории Татарстана. Это прежде всего вопросы, связанные с коллективами, с людьми, с кадрами, которые там задействованы. Во вторую очередь — с экономикой», — говорила Галимова.

«Инвэнт» ведет свою историю с 2008 года — компания занималась выпуском оборудования и комплектующие для сетевого хозяйства, которое тогда активно модернизировалось в республике. Кроме того, компания активно участвовала в московских тендерах — по данным РБК, в 2014–2015 годах предприятия группы «Инвэнт» получили подряды более чем на 3,1 млрд рублей. Но именно в этот период выручка компаний группы начала снижаться. В 2016 году в ГК пришел новый инвестор в лице «Интер РАО Капитал».

Некоторое время группу компаний «Инвэнт» возглавлял Эльбек Сафаев — выходец из «Татэнерго». В августе 2019 года его посадили на 2,5 года по обвинению в покушении на взятку.

В ноябре 2019 года, незадолго до введения в компании конкурсного производства, «Инвэнт» объявлял о попытке рейдерского захвата со стороны головного собственника — ООО «ХК Инвэнт».

Александр Артемьев