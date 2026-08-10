В Татарстане средний срок POS-кредита вырос на 19,3% за год

Речь идет о займах гражданам, предоставленных прямо в торговых точках

Фото: Максим Платонов

В Татарстане средний срок POS-кредита по итогам июня 2026 года составил 14 месяцев. Это на 19,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из аналитики НКБИ.

Для справки: POS-кредиты — это займы гражданам, предоставленные прямо в торговых точках или на сайте продавца в момент покупки. Деньги перечисляются не вам на руки, а сразу на счет магазина для оплаты выбранного товара.

В целом по России в июне 2026 года средний срок POS-кредитов составил 16,4 месяца (+18% относительно того же периода прошлого года и +12,5% по сравнению с маем).

Реальное время / realnoevremya.ru

— После периода относительной стабильности среднего срока POS-кредитов в июне 2026 года мы наблюдаем некоторый рост данного показателя. В этой связи необходимо отметить, что увеличение сроков кредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа. При этом спрос на POS-кредиты со стороны граждан, а также аппетит к риску у банков по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении кредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй граждан, снижая тем самым риски просрочек в будущем. Учитывая это потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что объем выданных ипотек в Татарстане вырос почти на 35% за год.

Никита Егоров