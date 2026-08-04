Акция «Большие перемены» от Совкомбанка: кешбэк до 100% и рассрочка до 24 месяцев с «Халвой»

Все участники акции при первом подключении получают 30 дней бесплатной подписки «Халва.Десятка» с рассрочкой 10 месяцев на все покупки у партнеров

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

С 1 августа Совкомбанк запустил специальную акцию «Большие перемены». Отмечайте старт подготовки к новому учебному году или личные достижения с новой акцией «Халвы»: кешбэк до 100%, рассрочка до 24 мес. на ваши покупки и скидки от партнеров.

Чтобы принять участие, нужно активировать акцию в приложении «Халвы» или на странице акции и совершать покупки с увеличенной рассрочкой 12 месяцев в более чем 260 тысячах магазинов-партнеров «Халвы» по всей стране.

После покупки регистрируйте чеки номиналом от 2 000 рублей и крутите Колесо фортуны, чтобы получить кешбэк до 100%, увеличение рассрочки до 24 месяцев или скидки от партнеров «Халвы».

Первое кручение Колеса фортуны можно получить сразу при активации акции, дополнительные кручения даются за чеки от 2 000 рублей, а также за различные другие задания в игре.

Все участники акции при первом подключении получают 30 дней бесплатной подписки «Халва.Десятка» с рассрочкой 10 месяцев на все покупки у партнеров. После пробного периода подписка автоматически продлевается за 399 рублей в месяц (299 рублей для держателей «Социальной Халвы»). Отключить подписку можно в любое время в мобильном приложении или по телефону 8-800-100-777-2. Если клиент отключит подписку до окончания акции, его участие в ней прекращается

Подробные условия акции доступны на странице акции.



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