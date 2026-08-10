Нефинансовые компании сократили чистые продажи валюты на 19,9%

Продажи валюты составили 22,2 млрд долларов

Банк России опубликовал данные о динамике валютных операций нефинансовых компаний. Согласно свежему обзору рисков финансовых рынков, в июле объем чистых продаж валюты (разница между проданной и купленной валютой) составил 22,2 млрд долларов.

— С учетом небольшого снижения средних цен на нефть и лага поступления выручки на российский рынок в 1—2 месяца объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями в июле остался достаточно высоким, но сократился на 19,9% по сравнению с прошлым месяцем, — передает Банк России.

Для сравнения: среднемесячный показатель за прошлый год составлял 19,4 млрд долларов. Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября в России вступают в силу основные положения закона о цифровых валютах, которые устанавливают четкие правила оборота криптовалют. В частности, для неквалифицированных инвесторов вводится годовой лимит на покупку цифровой валюты у одного посредника в размере 300 тыс. рублей.



Вадим Вахрушев