МИД: рост ВВП России в три раза превышает показатели ЕС

За три года российская экономика выросла на 10,3%

Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев рассказал, что за последние три года разница в темпах экономического роста между Россией и Евросоюзом стала разительной.

— У нас расширение производства составило 10,3%, а на европросторах — лишь 3%, — написал дипломат в социальных сетях.

Бердыев также предупредил, что наращивание госдолга и деиндустриализация грозят окончательно перевести ЕС в разряд экономических маргиналов. По его мнению, рецепты ОЭСР и Еврокомиссии, продвигаемые на G20, не работают и имеют сомнительную ценность.

Ранее сообщалось, что объем банковских кредитов, выданных российским регионам, в июле достиг рекордных 680 млрд рублей — это максимум с 2017 года.

Вадим Вахрушев