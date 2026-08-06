МИД: рост ВВП России в три раза превышает показатели ЕС
За три года российская экономика выросла на 10,3%
Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев рассказал, что за последние три года разница в темпах экономического роста между Россией и Евросоюзом стала разительной.
— У нас расширение производства составило 10,3%, а на европросторах — лишь 3%, — написал дипломат в социальных сетях.
Бердыев также предупредил, что наращивание госдолга и деиндустриализация грозят окончательно перевести ЕС в разряд экономических маргиналов. По его мнению, рецепты ОЭСР и Еврокомиссии, продвигаемые на G20, не работают и имеют сомнительную ценность.
Ранее сообщалось, что объем банковских кредитов, выданных российским регионам, в июле достиг рекордных 680 млрд рублей — это максимум с 2017 года.
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