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МИД: рост ВВП России в три раза превышает показатели ЕС

18:25, 06.08.2026

За три года российская экономика выросла на 10,3%

МИД: рост ВВП России в три раза превышает показатели ЕС
Фото: micheile henderson на Unsplash

Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев рассказал, что за последние три года разница в темпах экономического роста между Россией и Евросоюзом стала разительной.

— У нас расширение производства составило 10,3%, а на европросторах — лишь 3%, — написал дипломат в социальных сетях.

Бердыев также предупредил, что наращивание госдолга и деиндустриализация грозят окончательно перевести ЕС в разряд экономических маргиналов. По его мнению, рецепты ОЭСР и Еврокомиссии, продвигаемые на G20, не работают и имеют сомнительную ценность.

Ранее сообщалось, что объем банковских кредитов, выданных российским регионам, в июле достиг рекордных 680 млрд рублей — это максимум с 2017 года.

Вадим Вахрушев

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Экономика

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