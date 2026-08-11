Дефицит федерального бюджета России составил 6,455 трлн рублей
Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов
В январе — июле 2026 года дефицит федерального бюджета России, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6,445 трлн рублей, или 2,8% ВВП. Об этом сообщили в Минфине страны.
— Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов, — добавили в ведомстве.
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета за семь месяцев составил 22,112 трлн рублей. Это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Ненефтегазовые доходы достигли 17,518 трлн рублей (+18,3% год к году).
- Нефтегазовые доходы составили 4,595 трлн рублей. Это меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 16,8%. Причина преимущественно в снижении цен на нефть в предыдущие периоды, заявили в Минфине.
По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января — июля составил 28,567 трлн рублей (+14,5% год к году). Опережающая динамика исполнения расходов обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.
Напомним, доходы федерального бюджета по неосновным налогам за январь — март 2026 года сократились на 39,9% — до 424 млрд рублей. Это минимальный показатель с 2023 года.
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