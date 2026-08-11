Дефицит федерального бюджета России составил 6,455 трлн рублей

Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов

Фото: Динар Фатыхов

В январе — июле 2026 года дефицит федерального бюджета России, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6,445 трлн рублей, или 2,8% ВВП. Об этом сообщили в Минфине страны.

— Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов, — добавили в ведомстве.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета за семь месяцев составил 22,112 трлн рублей. Это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ненефтегазовые доходы достигли 17,518 трлн рублей (+18,3% год к году).

Нефтегазовые доходы составили 4,595 трлн рублей. Это меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 16,8%. Причина преимущественно в снижении цен на нефть в предыдущие периоды, заявили в Минфине.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января — июля составил 28,567 трлн рублей (+14,5% год к году). Опережающая динамика исполнения расходов обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.

Напомним, доходы федерального бюджета по неосновным налогам за январь — март 2026 года сократились на 39,9% — до 424 млрд рублей. Это минимальный показатель с 2023 года.



Галия Гарифуллина