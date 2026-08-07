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Экономика

Резервы России на 1 августа составили 720,3 млрд долларов

16:35, 07.08.2026

Валютная часть резервов выросла на 1,43%

Резервы России на 1 августа составили 720,3 млрд долларов
Фото: Айдар Раманкулов

Банк России опубликовал данные о состоянии международных резервов страны на начало августа. Общий объем составил $720,348 млрд. По сравнению с началом июля показатель сократился на 0,01% — всего на $0,1 миллиарда.

— На 1 августа 2025 года международные резервы РФ составляли $681,489 млрд, — сообщает Банк России.

Валютная часть резервов за июль увеличилась на $6,036 млрд и достигла $427,493 млрд, прирост составил 1,43%. В то же время стоимость монетарного золота в резервах снизилась на 2,05% — до $292,854 миллиарда.

Viacheslav Bublyk на Unsplash

Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они включают иностранную валюту, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото.

Ранее сообщалось, что по итогам июня просроченная задолженность татарстанского бизнеса перед банками превысила 39 млрд рублей, увеличившись за месяц на 4,6%. По этому показателю республика заняла 11-е место в России.

Вадим Вахрушев

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