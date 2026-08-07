Объем продаж сахара на бирже вырос более чем в 20 раз за 9 лет

Торги проводятся в спотовом режиме на 41 базисе поставки, а минимальный размер лота — 20 тонн

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С начала года объем биржевых торгов белым сахаром превысил 90 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

— С момента запуска торгов сахаром в 2017 году их объем увеличился более чем в 20 раз, — отметили в службе.

В настоящее время торги проводятся в спотовом режиме на 41 базисе поставки, а минимальный размер лота составляет 20 тонн. По итогам ежедневных биржевых торгов формируются индексы на сахар для трех федеральных округов: Центрального, Южного и Приволжского.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аналогичные индикаторы формируются на основе данных, предоставляемых участниками рынка о внебиржевых договорах, в соответствии с постановлением правительства.

— Это позволяет как участникам рынка, так и регуляторам постоянно получать объективные ценовые данные о рынке сахара, — добавили в ФАС.

Развитию биржевой торговли сахаром содействует конструктивное сотрудничество ФАС России с производителями сахара и представителями Минсельхоза, осуществляемое в рамках Биржевого комитета.

ФАС регулярно анализирует цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, включая сахар, в крупных федеральных торговых сетях и продолжает работать с ними над развитием практики ответственного ценообразования для улучшения доступности этих товаров для населения.

Никита Егоров