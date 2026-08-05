В Татарстане планируют повысить минимальный потреббюджет на 4%

В МПБ заложен более широкий спектр услуг и товаров, чем в прожиточный минимум

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В Татарстане минимальный потребительский бюджет за II квартал 2026 года планируют повысить до 30 121 рубля. Это на 1 173 рубля больше, чем было утверждено в I квартале 2026-го. Проект постановления Кабмина республики опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Отметим, что ранее потребительский бюджет также повышали. Так, в IV квартале 2025-го его увеличили на 600 рублей относительно III квартала, до 27 994 рубля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что главное отличие минимального потреббюджета от прожиточного минимума заключается в том, что второй показатель учитывает только самые насущные, жизненно необходимые потребности (питание, предметы санитарии и гигиены, лекарства, ЖКУ). Его задача — определить порог бедности.



МПБ же направлен на обеспечение нормальной жизнедеятельности, то есть создает условия для удовлетворения основных материальных и духовных потребностей, восстановления рабочей силы. В МПБ заложен более широкий спектр услуг и товаров: расходы на питание выше, чем в минимальном наборе, включены непродовольственные товары (наручные часы, мобильный телефон, хозинвентарь), а также дополнительные услуги (проезд на пригородном транспорте, досуг, медицинские услуги вне системы ОМС, услуги связи и правового характера).

Ранее депутаты ГД предложили платить неработающим матерям «родительскую зарплату».

Никита Егоров