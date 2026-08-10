Вложения инвесторов в акции на Мосбирже выросли почти вдвое, РТ — в топе по числу открытых ИИС

В основном россияне вкладывали деньги в облигации

Фото: Максим Платонов

В июле 2026 года инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи составили 142,9 млрд рублей, как сообщила площадка в своем пресс-релизе.

По данным биржи, вложения частных инвесторов в акции увеличились в 1,9 раза в сравнении с прошлым годом, достигнув 25,1 млрд рублей. Из общего объема инвестиций в 142,9 млрд рублей 100,9 млрд рублей пришлись на облигации, а 16,8 млрд рублей — на паевые инвестиционные фонды (ПИФы), что на 9,8% больше, чем в июле 2025 года.

Число частных инвесторов достигло 42,2 миллиона, увеличившись на 343 500 за месяц, и 3,1 миллиона из них активно участвовали в торгах. Доля физических лиц в обороте акций составила 63,3%, в облигациях — 14,5%, на срочном рынке — 50,9%.

В портфелях инвесторов на первом месте оказались акции Сбербанка (обыкновенные — 31,2%, привилегированные — 7,1%), следом идут «Лукойл» (12,7%), «Газпром» (11,5%) и ВТБ (7,5%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составляет 6,4 миллиона, с общим оборотом в 340,4 млрд рублей. Лидирующими регионами по количеству ИИС являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Татарстан по данному показателю — на 7-м месте (173,9 тыс. ИИС).

Ранее сообщалось, что татарстанцы на 6-м месте в России по сумме сбережений в банках.

Никита Егоров