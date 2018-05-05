Сафаев Эльбек Маратович
Общая информация
Родился в г. Кизил-Кия Ошской области Республики Кыргызстан.
Образование:
1994 г. — исторический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «преподаватель истории»,
2000 г. -Международный институт менеджмента ЛИНК, факультет менеджмента
2006 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт, мастер делового администрирования.
Трудовая деятельность:
1988 по 1989 гг. — слесарь второго разряда Ферганского строительного ремонтно-монтажного наладочного управления.
1998 по 2000 гг. — коммерческий директор «Торгово-промышленная фирмы „Ак Барс“.
2000 по 2001 гг. — коммерческий директор Производственного предприятия торговли и услуг ГУП ПЭО „Татэнерго“.
2001 по 2002 гг. — генеральный директор торгово-финансовой компании „Эллат“.
2002 по 2003 гг. — заместитель директора ООО „Предприятие производственно-технической комплектации“ ОАО „Татэнерго“.
2003 по 2011 гг. — директор ООО „Предприятие производственно-технической комплектации“ ОАО „Татэнерго“.
2008 по 2012 гг. — генеральный директор ООО „ИНВЭНТ“.
С 2012 г. — председатель Совета директоров ООО „ИНВЭНТ“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422624, РТ, с. Столбище, ул. Лесхозовская, 32
- Телефон: +7(843) 221-08-78
- Email: office@inventunion.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018