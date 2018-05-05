Список персон

Сафаев Эльбек Маратович

Промышленность

Общая информация

Родился в г. Кизил-Кия Ошской области Республики Кыргызстан.

Образование:

1994 г. — исторический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «преподаватель истории»,

2000 г. -Международный институт менеджмента ЛИНК, факультет менеджмента

2006 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт, мастер делового администрирования.

Трудовая деятельность:

1988 по 1989 гг. — слесарь второго разряда Ферганского строительного ремонтно-монтажного наладочного управления.

1998 по 2000 гг. — коммерческий директор «Торгово-промышленная фирмы „Ак Барс“.

2000 по 2001 гг. — коммерческий директор Производственного предприятия торговли и услуг ГУП ПЭО „Татэнерго“.

2001 по 2002 гг. — генеральный директор торгово-финансовой компании „Эллат“.

2002 по 2003 гг. — заместитель директора ООО „Предприятие производственно-технической комплектации“ ОАО „Татэнерго“.

2003 по 2011 гг. — директор ООО „Предприятие производственно-технической комплектации“ ОАО „Татэнерго“.

2008 по 2012 гг. — генеральный директор ООО „ИНВЭНТ“.

С 2012 г. — председатель Совета директоров ООО „ИНВЭНТ“.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422624, РТ, с. Столбище, ул. Лесхозовская, 32
  • Телефон: +7(843) 221-08-78
  • Email: office@inventunion.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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