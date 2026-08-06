За пять лет размер пенсий в Татарстане вырос более чем в 1,5 раза

Размер пенсий у работающих пенсионеров в республике вырос сильнее, чем у неработающих

Фото: Динар Фатыхов

С 2021-го размер пенсий в Татарстане вырос на 61,3%, или на 9,5 тыс. рублей, до 25 тыс. в среднем, следует из данных Соцфонда.

При этом размер пенсий у работающих пенсионеров в республике вырос сильнее, чем у неработающих. Так, у первой категории граждан рост составил почти 79% за пять лет, до 23,5 тыс. рублей, а у второй — 58,3%, до 25,4 тыс. рублей. Однако в среднем неработающие пенсионеры в регионе получают пенсию на 8% выше, чем работающие.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом численность пенсионеров в республике за те же пять лет сократилась на 2,45%, до 1,08 млн человек. Из них большинство (78,4%, или 854 тыс. пенсионеров) — неработающие, а оставшиеся (21,6%, или 234,8 тыс.) — работающие.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тыс. рублей.

Никита Егоров