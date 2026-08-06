Оверчук: товарооборот между Россией и Арменией сократился на две трети за год

При этом в 2024 году товарооборот между двумя странами достиг рекорда — 12 млрд долларов

Фото: Динар Фатыхов

Товарооборот между Россией и Арменией в 2026 году сократился на две трети. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук (цитата по «Интерфакс»).

По его словам, в 2024 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного — уровня около 12 миллиардов долларов, однако в прошлом году он упал до 8 миллиардов долларов. В текущем году наблюдается резкое снижение объемов товарооборота, которое составило примерно две трети по сравнению с показателями 2025 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Оверчук также отметил, что такая тенденция, скорее всего, продолжится. Он добавил, что текущая ситуация в отношениях между ЕАЭС и Арменией была предсказуема. В течение последних нескольких лет российская сторона предупреждала коллег из Армении о возможных рисках, включая сокращение товарооборота.

Никита Егоров