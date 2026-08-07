В России разработали единые правила работы долговых консультантов

Документ содержит требования к консультантам, порядок информирования должников и другие правила

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Банковское сообщество в сотрудничестве с представителями рынка долгового консультирования разработало меморандум, который устанавливает единые подходы и правила работы долговых консультантов с гражданами-должниками. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением документа.

— Этот меморандум — первый шаг к созданию четких правил для долговых консультантов, чтобы сделать этот рынок более понятным и прозрачным для граждан, — сказал представитель Банка России.

Документ разработан при участии Ассоциации банков России, Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Он содержит требования к консультантам, порядок информирования должников, правила заключения договоров, оплаты услуг и запрещенные практики.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как сообщает газета, консультантам предлагается запретить побуждение граждан уклоняться от выполнения обязательств, скрытие имущества или гарантирование списания долгов в рекламе. Вознаграждение консультантов должно быть фиксированным и выплачиваться только после достижения оговоренного результата, при этом предоплата или аванс за услуги не допускаются.

Следующим шагом станет разработка законодательного регулирования для деятельности долговых консультантов с учетом практики применения меморандума, отмечает издание.

Никита Егоров