За второй квартал банки в России отразили 17,5 млн попыток украсть деньги

Общая сумма средств, которую пытались вывести мошенники, составила почти 1,9 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

За второй квартал 2026 года банки в России отразили 17,5 млн попыток украсть средства. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Общая сумма средств, которую пытались вывести мошенники, составила почти 1,9 трлн рублей. В сравнении с первым кварталом рост показателей как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%.

— В апреле — июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тысячи мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале. Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом сохранилась высокая интенсивность атак на юридические лица. Доля похищенных у них средств в общем объеме потерь выросла до 11,3% против 7,8% кварталом ранее. Доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентам, выросла во втором квартале до 7% (514,6 млн рублей).

Напомним, доля россиян, предпочитающих копить деньги, снизилась до 47,9% — это минимальное значение за последние 11 лет. Наряду с этим граждан, которые тратят все заработанные деньги, стало больше — 32%. Основные причины отсутствия накоплений — маленькая зарплата, наличие кредитов, включая ипотеку, и импульсивные покупки.

Галия Гарифуллина