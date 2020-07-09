Бенефициар терпящей крах группы «Инвэнт» бьется за «Идею»

Эльбек Сафаев пытается получить обратно 99,9% управляющей компании, заложенной по кредиту «Газпромбанка»

Вышедший пару месяцев назад на свободу глава татарстанской группы «Инвэнт» Эльбек Сафаев, несмотря ни на что, продолжает борьбу за свои активы. Как стало известно «Реальному времени», он заявился в качестве кредитора одного из своих самых интересных предприятий ООО «Таткабель»: сумма требований 202 млн рублей. Во столько 2 года назад была оценена почти стопроцентная доля ООО «ИДЕА Групп», управляющего холдингом «Инвэнт». Пока бенефициар последней находился в местах не столь отдаленных, ее продали на торгах. Параллельно Сафаев пытается вернуть контроль над УК. Тяжбу, к которой предприниматель подключил даже свою жену, он ведет одновременно в двух арбитражных судах: Татарстана и Москвы.

Производство приостановить

Бенефициар группы компаний «Инвэнт» Эльбек Сафаев, недавно освободившийся из мест заключения, пытается спасти хоть что-то из своей огромной и некогда успешной бизнес-империи.

Как стало известно «Реальному времени», он заявился в качестве кредитора в деле о банкротстве ООО «Таткабель» — Сафаев просит суд заменить первоначального кредитора, АО «Газпромбанк», на себя. Но не на все два с лишним миллиарда, а только в части 202 млн рублей, обеспеченных залогом имущества должника.

Интересно, что это заявление бенефициар группы «Инвэнт» подал еще на самом исходе 2019 года — 31 декабря. Напомним, на тот момент Эльбек Маратович находился за решеткой по обвинению в покушении на мошенничество.

В своем заявлении Сафаев сообщает, что права требования к ООО «Таткабель» к нему перешли в соответствии с договором залога доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» от 28 декабря 2018 года, так как «Газпромбанк», говоря юридическим языком, обратил взыскание на переданное в залог имущество.

Пока что татарстанский арбитраж заявление Сафаева о процессуальном правопреемстве приостановил. В определении, датированном 29 июня, говорится о том, что его невозможно рассмотреть до тех пор, пока не будет принято решение по двум другим делам в арбитражном суде Москвы.

В своем заявлении Сафаев сообщает, что права требования к ООО «Таткабель» к нему перешли в соответствии с договором залога доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп». Фото elitat.ru

На подмогу пришла супруга

О чем идет речь? Во-первых, 20 декабря прошлого года иск в Арбитражный суд Москвы к «Газпромбанку» и АО «Газпромбанк — Управление активами» подала супруга Сафаева Альбина. Она требует признать недействительным тот самый договора залога доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» между своим мужем и «Газпромбанком». Эльбек Маратович был привлечен к этому делу в качестве третьего лица, но не далее как 2 июня стал соответчиком. Нет сомнений, что хотя его вторая половина юридически в данном случае выступает против, муж и жена действуют в общих интересах.

Это подтверждает и второе «московское» дело. Заявление подал теперь уже сам Сафаев к ООО «Аукционный центр» и нынешнему владельцу 99,99% доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп» компании «ИнтерфинТэк» (по данным СМИ, близка к «Газпромбанку»). Cама эта кредитная организация привлечена третьим лицом. Сафаев пытается добиться признания недействительными торгов по продаже упомянутой доли и, соответственно, самого договора купли-продажи и применении последствий его недействительности.

По мнению Арбитражного суда РТ, рассмотрение иска Альбины Сафаевой должно пролить свет на вопрос о том, действителен ли договор залога доли в уставном капитале «ИДЕА Групп», 2 года назад подписанный ее мужем. А иск самого Эльбека Маратовича должен показать насколько легитимны были торги по продаже этого заложенного имущества. В результате само собой станет понятно, есть ли основания для перехода к Сафаеву прав требования к ООО «Таткабель».

Как бы то ни было, суд поддержал позицию «Газпромбанка». Именно он ходатайствовал о паузе в рассмотрении заявления и «Таткабель», на котором основной кредитор сменил топ-менеджмент, его поддержал.

По мнению Арбитражного суда РТ, рассмотрение иска Альбины Сафаевой должно пролить свет на вопрос о том, действителен ли договор залога доли в уставном капитале «ИДЕА Групп». Фото Максима Платонова

Имеют одного конечного бенефициара

Чем так важна «ИДЕА Групп»? Эта компания, базирующаяся на Преображенской площади в Москве, была зарегистрирована 28 ноября 2013 года с минимальным уставным капиталом 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность ее персонала составляет всего два человека. Тем не менее в 2019 году выручка от продажи «ИДЕА Групп» составила 18 млн рублей, чистая прибыль 15,8 млн. При этом чистые активы компании имеют отрицательное значение: минус 247,5 млн рублей. У нее просто-напросто отсутствует собственный капитал.

Видимо, это объясняется тем, что как минимум два открытых источника называют ООО «Инвестмент Девелопмент Европа Азия Групп» (полное название) управляющей компанией для ГК «Инвэнт».

Так, Арбитражный суд Москвы в начале прошлого года досконально выяснил «родство» предприятий ГК «Инвэнт» с «ИДЕА Групп» и самим Сафаевым.

Факт того, что конечным бенефициаром ООО «ИДЕА Групп» с 28 ноября 2013 года является Эльбек Сафаев, подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, говорится в материалах суда. По мнению последнего, «ИДЕА Групп» имеет возможность влиять на хозяйственную деятельность предприятий, входящих в ХК «Инвэнт». У них «внутригрупповой характер взаимоотношений» через единого конечного бенефициара.

Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», «ИДЕА Групп» остается действующим предприятием. Сейчас им владеют (на 99,99 %) ООО «Интерфинтэк» (вступил в права с 20 декабря прошлого года), оставшиеся 0,01% с 15 января прошлого года у закрытого паевого инвестфонда «Газпромбанк — Комплексный».

Арбитражный суд Москвы в начале прошлого года досконально выяснил «родство» предприятий ГК «Инвэнт» с «ИДЕА Групп» и самим Сафаевым. Фото: mpt.tatarstan.ru

Собрание кредиторов проголосовало за конкурсное производство

В каком состоянии находятся сейчас компании холдинга? Большинство из них уже вошли в финальную стадию банкротства.

В головном ООО «Инвэнт» конкурсное производство было введено еще в декабре прошлого года. Собрание кредиторов ООО «Инвэнт — Электро» 30 апреля тоже решило обратиться в арбитражный суд с ходатайством о досрочном прекращении процедуры финансового оздоровления, признать должника банкротом и ходатайствовать об открытии конкурсного производства.

С марта нынешнего та же участь постигла и ООО «Уруссинский электромеханический завод». С 14 мая к распродаже имущества пришло и ООО «Таттеплоизоляция». Согласно данным федресурса, первое собрание его кредиторов, состоявшееся 25 марта, отвергло процедуры финансового оздоровления и внешнего управления, проголосовав за финальную стадию банкротства. Пока что она введена на шестимесячный срок. Отныне все собрания кредиторов решено проводить в Москве. Собственно, его заменит комитет кредиторов из трех человек. Как минимум один из них, Валерий Мариенко, представляет «Газпромбанк».

Он крупнейший кредитор ГК «Инвэнт», которому последние задолжали 2,9 млрд рублей. Согласно материалам арбитража, в этом банке кредитовались, кажется, все без исключения компании холдинга. 18 мая было открыто конкурсное производство и в ООО «ТаТЭК». В ООО «Энергоинвест» тот же конкурс, кажется, походит к финалу.

На некоторые активы, судя по сообщениям СМИ, уже нашлись покупатели. Так, сообщалось о том, что «Газпромбанк» хочет забрать себе активы «Таткабеля». Для этой цели он учредил ООО «Завод «Таткабель» и в мае этого года подал в ФАС ходатайство о согласовании сделки.



С марта нынешнего та же участь постигла и ООО «Уруссинский электромеханический завод». Фото diary-culture.ru

Ссора с Ковальчуками, арест и остановка счетов

Сафаев — выходец из «Татэнерго» времен Ильшата Фардиева. Он занимал в компании различные должности в топ-менеджементе, вплоть до кресла директора ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» ОАО «Татэнерго».

В 2008 году Эльбек Сафаев возглавил структуры электротехнического холдинга «Инвэнт», созданного с подачи Фардиева. Как рассказывало «Реальное время», у отца и сына Сафаевых с Фардиевым также был совместный ресторанный бизнес. Речь идет о сети «Рубаи».

Впоследствии, в 2015—2016 годах, строительная «дочка» «Инвэнта» «Инвэнт — Технология» отца Эльбека Марата Сафаева (ему до сих пор принадлежит 96,7% компании, которой руководит его сын) закрепилась на московском рынке, став крупным подрядчиком (с контрактами на 8 млрд рублей) с подачи уже главного строителя столицы РФ Марата Хуснуллина.

Проблемы у «Инвэнта» начались после того, как госкомпания «Интер РАО» купила долю в 33% у холдинга Сафаева за 3 млрд рублей.

Интересная деталь: председатель правления «Интер РАО ЕЭС» является сыном небезызвестного российского предпринимателя Юрия Ковальчука, которому в 2014 году «посчастливилось» попасть под финансовые и визовые санкции США в отношении граждан России, вовлеченных в крымский кризис. В заявлении министерства финансов США говорилось, что Ковальчук входит в «ближний круг» Путина. Под санкции попал и контролируемый Ковальчуком банк «Россия», став единственным юридическим лицом, явно упомянутым в санкционном списке.

Осенью прошлого года основатель «Инвэнта» Эльбек Сафаев был задержан якобы за посредничество во взяточничестве.

Интересная деталь: председатель правления «Интер РАО ЕЭС» является сыном небезызвестного российского предпринимателя Юрия Ковальчука. Фото newsonline24.com.ua

А уже к концу года «Инвэнту» предъявили иски на миллиард с лишним рублей. Тем временем летом 2018 года, как писала газета «Реальное время», энергохолдинг «Интер РАО» отстранил от руководства «Инвэнтом» Тимура Шарифуллина, прислав на смену экс-заместителя губернатора Томской области и бывшего вице-президента ОАО «Газпромнефть» Леонида Резникова, обладающего давними связями в ТЭК и «Росатоме».

Как рассказывали СМИ, АО «Газпромбанк — Управление активами» (ГПБ-УА), входящее в группу «Газпромбанка», получило в ООО «Инвэнт» и ряде других структур группы доли в 0,01% якобы по условиям реструктуризации долгов в конце 2018 года. А с учетом пролоббированного акционером (теперь уже бывшим) группы «Интер РАО Капитал» изменения устава стала работать схема «один участник — один голос», благодаря чему у «Газпромбанк — Управление активами» оказались те же права, что и у владельца ХК «Инвэнт» Сафаева, на которую приходятся остальные 99,99 %.

А в мае прошлого года стало известно о том, что налоговики «перекрыли воздух» ООО «Таткабель», четвертой по величине компании РТ с оборотом в 3,2 млрд рублей. На конец апреля, по решению ФНС, были приостановлены операции по 14 счетам в «Банке Казани», «Газпромбанке», «Промсвязьбанке», «Росбанке», «Связь-Банке», банке «СМП», «ФК «Открытие» и др.

«Таткабель» уже 2017 год закрыл с убытком в 264 млн рублей — это первый убыток с 2011 года. На «Таткабеле» висят краткосрочные и долгосрочные долги почти на 5 млрд рублей. В арбитраже за прошлый год есть десятки дел о неисполнении обязательств по договорам поставки и договорам займа и кредита. Одно из последних датируется 13 декабря 2018 года (дело незавершенное): ООО «Группа компаний «Севкабель» требует с «Таткабеля» 43,6 млн рублей. А 17 августа прошлого года «Промсвязьбанк» потребовал с «Таткабеля» и других предприятий, входящих в «Инвэнт» Эльбека Сафаева (ООО «Таттеплоизоляция», ООО «Инвэнт», ОАО «Заинский завод металлоконструкций» (ЗЗМК) и ООО «Инвэнт-Электро»), 348 млн рублей по просроченным кредитам. В ноябре «Инвэнт» проиграл иск, 300 млн «Таткабелю» и прочим «инвэнтовским» компаниям насчитал «Росбанк».

17 августа прошлого года «Промсвязьбанк» потребовал с «Таткабеля» и других предприятий, входящих в «Инвэнт» Эльбека Сафаева, 348 млн рублей по просроченным кредитам. Фото temabankov.ru

Самого Эльбека Сафаева в конце концов в августе 2019 года посадили на два с половиной года по обвинению в покушении на взятку. В ноябре 2019 года, незадолго до введения в компании конкурсного производства, «Инвэнт» объявлял о попытке рейдерского захвата со стороны головного собственника — ООО «ХК Инвэнт».

Вообще-то Сафаев должен был выйти на свободу только в ноябре нынешнего года. Но с осени прошлого года он получил право на условно-досрочное освобождение, чем и воспользовался. Правда, это ему удалось далеко не с первой попытки. Как сообщали СМИ, в апреле Эльбек Сафаев все-таки вырвался на свободу. Суд заменил ему неотбытую часть наказания на штраф в полмиллиона рублей.

Почти тогда же конкурсный управляющий ООО «Инвэнт», центрального юрлица одноименной группы компаний, завершил инвентаризацию имущества должника. Согласно документам, имеющимся в распоряжении «Реального времени», балансовая стоимость имущества предприятия составила 3,57 млрд рублей.

Основные средства компании, если верить документам бухгалтерии, стоят 508,9 млн рублей. В списке — около 400 позиций, в том числе земельный участок в 3,5 га в Лаишевском районе (там находится производство группы компаний), техника и здания, расположенные там же.