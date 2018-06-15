ооо ИНВЭНТ
Общая информация
Группа компаний «ИНВЭНТ» — производственно-инжиниринговый холдинг, осуществляющий производство электротехнической продукции. Предприятия компании расположены в пригороде Казани, в Технополисе «ИНВЭНТ». Имеются производственные площадки в гг. Казани, Заинске, Уруссу. В ноябре 2016 года 33% доли холдинга приобрела Группа «Интер РАО».
Деятельность Группы охватывает:
- Кабельно-проводниковый дивизион
- Электротехнический дивизион
- Теплотехнический дивизион
- Строительно-монтажный дивизион
- Дивизион металлообработки
Общая численность сотрудников превышает 1 600 человек.
ГК «ИНВЭНТ» поставляет рынку решения и услуги для:
- энергетики
- промышленных предприятий
- объектов инфраструктуры
- строительной отрасли
- транспорта
- нефтегазовой отрасли
- проектных институтов
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422624, Республика Татарстан, с. Столбище, Технополис "ИНВЭНТ", ул. Лесхозовская, д. 32
- Телефон: +7 (843) 221-67-05
- Email: office@inventunion.ru
- Сайт: http://inventunion.ru
Дата последнего обновления: 15.06.2018