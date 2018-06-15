Список компаний

ооо ИНВЭНТ

Промышленность, Производства

Общая информация

Группа компаний «ИНВЭНТ» — производственно-инжиниринговый холдинг, осуществляющий производство электротехнической продукции. Предприятия компании расположены в пригороде Казани, в Технополисе «ИНВЭНТ». Имеются производственные площадки в гг. Казани, Заинске, Уруссу. В ноябре 2016 года 33% доли холдинга приобрела Группа «Интер РАО».

Деятельность Группы охватывает:

  • Кабельно-проводниковый дивизион
  • Электротехнический дивизион
  • Теплотехнический дивизион
  • Строительно-монтажный дивизион
  • Дивизион металлообработки

Общая численность сотрудников превышает 1 600 человек.

ГК «ИНВЭНТ» поставляет рынку решения и услуги для:

  • энергетики
  • промышленных предприятий
  • объектов инфраструктуры
  • строительной отрасли
  • транспорта
  • нефтегазовой отрасли
  • проектных институтов

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422624, Республика Татарстан, с. Столбище, Технополис "ИНВЭНТ", ул. Лесхозовская, д. 32
  • Телефон: +7 (843) 221-67-05
  • Email: office@inventunion.ru
  • Сайт: http://inventunion.ru

Дата последнего обновления: 15.06.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам