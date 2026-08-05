XI Московский финансовый форум состоится 21 сентября
Участники обсудят устойчивый экономический рост, регулирование цифровых валют и внедрение ИИ в закупки
Московский финансовый форум в этом году состоится 21 сентября. Площадкой проведения традиционно станет Центральный выставочный зал «Манеж», сообщили в Министерстве финансов РФ. Мероприятие пройдет уже в 11-й раз.
— В работе Форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, финансовых институтов, бизнеса, научного и экспертного сообщества, общественных организаций и объединений, — сообщает сайт Минфина.
В программе форума — обсуждение ключевых тем:
- устойчивый экономический рост,
- перспективы долгового рынка,
- регулирование цифровых валют,
- первые результаты работы системы СПОТ.
Также запланированы сессии по инвестиционной привлекательности компаний с государственным участием, финансовой поддержке регионов, внедрению искусственного интеллекта в закупочные процессы и технологическому финансированию в развивающихся странах.
Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства России Оксана Лут примет участие во Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле», который пройдет в Казани с 19 по 20 августа.
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