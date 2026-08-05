XI Московский финансовый форум состоится 21 сентября

Участники обсудят устойчивый экономический рост, регулирование цифровых валют и внедрение ИИ в закупки

Фото: Динар Фатыхов

Московский финансовый форум в этом году состоится 21 сентября. Площадкой проведения традиционно станет Центральный выставочный зал «Манеж», сообщили в Министерстве финансов РФ. Мероприятие пройдет уже в 11-й раз.

— В работе Форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, финансовых институтов, бизнеса, научного и экспертного сообщества, общественных организаций и объединений, — сообщает сайт Минфина.

В программе форума — обсуждение ключевых тем:

устойчивый экономический рост,

перспективы долгового рынка,

регулирование цифровых валют,

первые результаты работы системы СПОТ.

Также запланированы сессии по инвестиционной привлекательности компаний с государственным участием, финансовой поддержке регионов, внедрению искусственного интеллекта в закупочные процессы и технологическому финансированию в развивающихся странах.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства России Оксана Лут примет участие во Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле», который пройдет в Казани с 19 по 20 августа.

Вадим Вахрушев