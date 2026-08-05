Новости экономики

16:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

XI Московский финансовый форум состоится 21 сентября

14:11, 05.08.2026

Участники обсудят устойчивый экономический рост, регулирование цифровых валют и внедрение ИИ в закупки

XI Московский финансовый форум состоится 21 сентября
Фото: Динар Фатыхов

Московский финансовый форум в этом году состоится 21 сентября. Площадкой проведения традиционно станет Центральный выставочный зал «Манеж», сообщили в Министерстве финансов РФ. Мероприятие пройдет уже в 11-й раз.

— В работе Форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, финансовых институтов, бизнеса, научного и экспертного сообщества, общественных организаций и объединений, — сообщает сайт Минфина.

В программе форума — обсуждение ключевых тем:

  • устойчивый экономический рост,
  • перспективы долгового рынка,
  • регулирование цифровых валют,
  • первые результаты работы системы СПОТ.

Также запланированы сессии по инвестиционной привлекательности компаний с государственным участием, финансовой поддержке регионов, внедрению искусственного интеллекта в закупочные процессы и технологическому финансированию в развивающихся странах.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства России Оксана Лут примет участие во Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле», который пройдет в Казани с 19 по 20 августа.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть523
  • Нижнекамскнефтехим50.75
  • Казаньоргсинтез51.4
  • КАМАЗ58
  • Нижнекамскшина31.45
  • Таттелеком0.581