С 1 сентября в России начнут действовать основные правила оборота цифровой валюты

Так, для неквалифицированных инвесторов введут годовой лимит на покупку актива

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Цифровая валюта будет признана имуществом, для неквалифицированных инвесторов введен годовой лимит на покупку, а также разрешено использование цифровой валюты в внешнеторговых расчетах. Такие новые правила оборота цифровой валюты вступят в силу с 1 сентября, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, чьи слова приводит ТАСС.

— С 1 сентября начинают действовать ключевые положения федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах». Это важный, хотя и осторожный шаг в области регулирования цифровых активов. Однако криптовалюта не будет использоваться в повседневных платежах внутри страны, где рубль остается единственным законным платежным средством. Тем не менее, рынок получит четкие правила, — отметил Игошин.

Цифровая валюта официально будет признана имуществом, что позволит гражданам продавать, дарить и передавать ее по наследству, подчеркнул депутат. «Теперь граждане смогут защищать свои активы в правовом поле, а не находиться в «серой» зоне», — отметил он. Также будет создана регулируемая среда: операции по обмену криптовалюты на рубли или другие активы должны проходить через специально аккредитованных посредников, внесенных в реестр Банка России. Это позволит отслеживать подозрительные транзакции и противодействовать легализации доходов, одновременно защищая добросовестных инвесторов, добавил Игошин.

Для неквалифицированных инвесторов будет установлен годовой лимит на покупку цифровой валюты в размере не более 300 тыс. рублей у одного посредника. Эта мера направлена на снижение рисков для граждан, учитывая высокую волатильность цифровых валют. «Кроме того, закон открывает новые возможности для использования цифровой валюты в внешнеторговых расчетах, что является актуальным запросом бизнеса, особенно в условиях санкционных ограничений», — заключил Игошин.

Никита Егоров