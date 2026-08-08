С 1 сентября в России начнут действовать основные правила оборота цифровой валюты
Так, для неквалифицированных инвесторов введут годовой лимит на покупку актива
Цифровая валюта будет признана имуществом, для неквалифицированных инвесторов введен годовой лимит на покупку, а также разрешено использование цифровой валюты в внешнеторговых расчетах. Такие новые правила оборота цифровой валюты вступят в силу с 1 сентября, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, чьи слова приводит ТАСС.
— С 1 сентября начинают действовать ключевые положения федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах». Это важный, хотя и осторожный шаг в области регулирования цифровых активов. Однако криптовалюта не будет использоваться в повседневных платежах внутри страны, где рубль остается единственным законным платежным средством. Тем не менее, рынок получит четкие правила, — отметил Игошин.
Цифровая валюта официально будет признана имуществом, что позволит гражданам продавать, дарить и передавать ее по наследству, подчеркнул депутат. «Теперь граждане смогут защищать свои активы в правовом поле, а не находиться в «серой» зоне», — отметил он. Также будет создана регулируемая среда: операции по обмену криптовалюты на рубли или другие активы должны проходить через специально аккредитованных посредников, внесенных в реестр Банка России. Это позволит отслеживать подозрительные транзакции и противодействовать легализации доходов, одновременно защищая добросовестных инвесторов, добавил Игошин.
Для неквалифицированных инвесторов будет установлен годовой лимит на покупку цифровой валюты в размере не более 300 тыс. рублей у одного посредника. Эта мера направлена на снижение рисков для граждан, учитывая высокую волатильность цифровых валют. «Кроме того, закон открывает новые возможности для использования цифровой валюты в внешнеторговых расчетах, что является актуальным запросом бизнеса, особенно в условиях санкционных ограничений», — заключил Игошин.
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