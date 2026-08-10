Глава Минтруда России Котяков назвал отрасли, где растет спрос на сотрудников
В топе — специалисты по робототехнике
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем (БАС) и экспертов по внедрению искусственного интеллекта, хотя и не касается массовых профессий, стабильно увеличивается.
— Есть профессии, которые пока менее распространены, но интерес к ним у работодателей растет. Это касается специалистов по робототехнике, операторов БАС и специалистов по ИИ. Это направления с хорошими перспективами, — отметил Котяков (цитата по РИА «Новости»).
Он также указал на высокий спрос в промышленных регионах на операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и операторов производственных линий. Кроме того, продолжает увеличиваться потребность в операторах промышленных установок и машин.
Ранее сообщалось, что спрос на сварщиков в Татарстане вырос на 51%.
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