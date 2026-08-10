Глава Минтруда России Котяков назвал отрасли, где растет спрос на сотрудников

В топе — специалисты по робототехнике

Фото: Динар Фатыхов

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем (БАС) и экспертов по внедрению искусственного интеллекта, хотя и не касается массовых профессий, стабильно увеличивается.

— Есть профессии, которые пока менее распространены, но интерес к ним у работодателей растет. Это касается специалистов по робототехнике, операторов БАС и специалистов по ИИ. Это направления с хорошими перспективами, — отметил Котяков (цитата по РИА «Новости»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также указал на высокий спрос в промышленных регионах на операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и операторов производственных линий. Кроме того, продолжает увеличиваться потребность в операторах промышленных установок и машин.

Ранее сообщалось, что спрос на сварщиков в Татарстане вырос на 51%.

Никита Егоров