Путин подписал закон о страховании электронных денег
Теперь деньги на электронных кошельках будут защищены так же, как и средства на банковских счетах
В России электронные кошельки получат страховую защиту. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает электронные денежные средства в систему обязательного страхования вкладов.
— О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и «О несостоятельности (банкротстве), — сообщает ТАСС.
Теперь деньги на электронных кошельках будут защищены так же, как и средства на обычных банковских счетах. Однако это правило распространяется только на те кошельки, владельцы которых прошли полную или упрощенную идентификацию согласно антиотмывочному законодательству.
Закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации. Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий в России легальный оборот криптовалют и определяющий правила работы криптообменников, депозитариев и брокеров.
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