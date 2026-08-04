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Путин подписал закон о страховании электронных денег

18:15, 04.08.2026

Теперь деньги на электронных кошельках будут защищены так же, как и средства на банковских счетах

Путин подписал закон о страховании электронных денег
Фото: Реальное время

В России электронные кошельки получат страховую защиту. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает электронные денежные средства в систему обязательного страхования вкладов.

— О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и «О несостоятельности (банкротстве), — сообщает ТАСС.

Теперь деньги на электронных кошельках будут защищены так же, как и средства на обычных банковских счетах. Однако это правило распространяется только на те кошельки, владельцы которых прошли полную или упрощенную идентификацию согласно антиотмывочному законодательству.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации. Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий в России легальный оборот криптовалют и определяющий правила работы криптообменников, депозитариев и брокеров.

Вадим Вахрушев

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