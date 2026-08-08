Ставки по краткосрочным вкладам в России достигли максимума с марта 2026-го

Доходность по вкладам на срок три месяца составила 13,76%

Фото: Максим Платонов

Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках достигла максимального значения с марта, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

По состоянию на 5 августа доходность по вкладам на срок три месяца составила 13,76% годовых, что является максимальным показателем за последние пять месяцев — 25 марта ставка достигала 13,81%. За последний месяц ставка повысилась на 0,25 процентного пункта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ставки по депозитам на более длительные сроки также демонстрируют рост. Доходность депозитов на шесть месяцев достигла 13,04%, что является максимальным значением с конца апреля, а для депозитов на год ставка составила 12,37%, что является высшим уровнем с конца марта. В течение месяца эти показатели увеличились на 0,12 процентного пункта.

Это происходит на фоне последовательного снижения ключевой ставки Центробанка. Регулятор начал курс на смягчение денежно-кредитной политики летом прошлого года. В начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, к концу года она снизилась до 16%. На последнем заседании в июле Банк России уже в десятый раз подряд снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.

Никита Егоров