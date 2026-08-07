Парафехтовальщики Татарстана получили финансовую поддержку для закупки экипировки

В Центре развития фехтования на инвалидных колясках занимаются десять человек: самой младшей спортсменке 7 лет, а самому старшему — 41 год

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Центр развития фехтования на инвалидных колясках в Республике Татарстан — молодая организация, которая выросла из волонтерского проекта. Об этом рассказывает тренер Наталья Туракалина. Развитием парафехтования в Татарстане она занимается уже третий год — сначала организация работала на добровольных началах, а в октябре прошлого года была официально зарегистрирована.

«Соревнования оплачиваются хорошо, но с экипировкой дела обстоят сложнее. У парафехтования довольно дорогостоящая экипировка, и со временем что-то ломается, что-то изнашивается. Инвентарь нужно постоянно обновлять», — отмечает Наталья.

Банк ЗЕНИТ оказал финансовую поддержку организации в закупке экипировки и оборудования, чтобы сделать процесс тренировки и подготовки к турнирам комфортнее для спортсменов.

Воспитанники Натальи уже завоевывали призовые места на Всероссийских конкурсах и в Первенстве России. А в июне 2026 года спортсмены в составе сборной страны выступили на Всемирных юношеских Паралимпийских играх в Турции.

На данный момент в Центре занимаются десять человек, представляющих разные возрастные группы: самой младшей спортсменке всего 7 лет, а самому старшему — 41 год. На занятия может прийти любой человек с поражением опорно-двигательного аппарата. Все спортсмены — уроженцы Татарстана: на тренировки в Казань приезжают из Лаишево, Зеленодольска, Чистополя и других городов.