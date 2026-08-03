За июль наличных денег в стране стало больше на 643,4 млрд рублей

За февраль — июль прирост наличных в обороте составил 2,55 трлн рублей

Фото: Артем Дергунов

По итогам июля объем наличных денег в обращении в России увеличился на 643,4 млрд рублей. Прирост составил 43,1% по сравнению с июнем и стал самым высоким с начала года, следует из данных Банка России.

— На рост спроса на наличные деньги повлияла адаптация граждан к налоговым изменениям, а также перебои с интернетом в стране, — сообщает ведомство.

В январе показатель сократился почти на 386 млрд рублей, но с февраля начал расти. За шесть месяцев, с февраля по июль, прирост наличных достиг 2,55 трлн рублей.

Ранее исследование показало, что 38% россиян всегда носят с собой наличные.



Вадим Вахрушев