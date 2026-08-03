За июль наличных денег в стране стало больше на 643,4 млрд рублей
За февраль — июль прирост наличных в обороте составил 2,55 трлн рублей
По итогам июля объем наличных денег в обращении в России увеличился на 643,4 млрд рублей. Прирост составил 43,1% по сравнению с июнем и стал самым высоким с начала года, следует из данных Банка России.
— На рост спроса на наличные деньги повлияла адаптация граждан к налоговым изменениям, а также перебои с интернетом в стране, — сообщает ведомство.
В январе показатель сократился почти на 386 млрд рублей, но с февраля начал расти. За шесть месяцев, с февраля по июль, прирост наличных достиг 2,55 трлн рублей.
Ранее исследование показало, что 38% россиян всегда носят с собой наличные.
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