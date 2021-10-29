День в истории: тоннели второй ветки казанского метро, театр Революции и самый старый астронавт в космосе

Чем примечательна дата 29 октября

Сегодня, 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день псориаза, День рождения комсомола и День вневедомственной охраны Росгвардии. В разные годы и столетия в этот день в Москве открылся Театр Революции, началась Будапештская наступательная операция советских войск в Великой Отечественной войне, Ангела Меркель объявила об уходе с поста канцлера ФРГ, а в Казани запустили тоннелепроходческий комплекс на вторую линию метрополитена. На свет появились советский физик, академик Абрам Иоффе, советский и российский государственный и политический деятель Евгений Примаков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Умерли русский писатель Николай Чернышевский, родоначальник жанра «желтой прессы» и основатель Пулитцеровской премии Джозеф Пулитцер, американский джазовый кларнетист Вуди Герман, народный артист СССР Григорий Чухрай, художник Константин Васильев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Капсула времени из 1987-го

В начале прошлого столетия, в 1905 году, в Казани вышел первый номер первого периодического издания на татарском языке — газеты «Казан мухбире» (в переводе с татарского «Казанский вестник» — прим.ред.). Изданием занимался местный юрист Саидгарей Алкин. Просуществовала газета не так долго — до декабря 1911 года. Однако за шесть лет успели напечатать 416 номеров, в которых читатели могли узнать об изменениях в законодательстве, о новых правительственных указах и распоряжениях местных властей, основных положениях программ политических партий и самых главных новостях. Прочитать в «Казан мухбире» можно было и «Женскую рубрику».

Фото tatmuseum.ru

В 1976-м в Татарстане трагически погиб известный художник Константин Васильев. Смерть настигла его на железнодорожном переезде станции Лагерная в нескольких километрах от Казани — он был сбит поездом вместе со своим другом Аркадием Поповым. С ним Васильев направлялся в Зеленодольск на закрытие выставки молодых художников. Некоторые из родственников Васильева не верят, что причиной его гибели стал несчастный случай. Они предполагали, что это намеренное и заранее спланированное убийство, поскольку завистников у художника было много. Похоронен автор многих картин на былинно-мифологические темы в своем любимом месте — в березовой роще в поселке Васильево.



Четыре года назад в Казани по улице Гаврилова вскрыли капсулу времени из 1987 года. Житель дома №48 Фердавес Сахбетдинов написал письмо потомкам в 1982-м, после чего захоронил его в земле. «Помните и продолжайте славный путь Ленинского комсомола от первых союзов рабочей и крестьянской молодежи, активных участников гражданской войны, ударников первых пятилеток, строителей Днепрогэса, Магнитогорского металлургического комбината, железной дороги Турксиб, героев Великой Отечественной войны, Славных тружеников восстановления народного хозяйства и городов страны, разрушенных фашистскими захватчиками, первых героев космических трасс, великих строек Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера», — говорилось в послании.



Фото: kazanreporter.ru

В прошлом году в Татарстане продолжительной болезни умер заслуженный мастер спорта России по спортивной борьбе среди ветеранов, многократный победитель первенств страны и мира среди ветеранов Александр Сергачев. Он работал тренером-преподавателем в Казанском училище олимпийского резерва и внес свой вклад в развитие спортивной борьбы в республике и в популяризацию этого вида спорта.

Год назад в Казани запустили тоннелепроходческий комплекс на вторую линию городского метрополитена. В мероприятии принимал участие лично президент Татарстана Рустам Минниханов. «Ну, стартанули! Хорошей работы нам», — сказал он, встретившись с рабочими. Лидер республики пожелал строителям хорошей работы и напомнил про необходимость соблюдать меры безопасности.

Фото wikipedia.org

Театр Революции

В 1888-м Российская империя могла остаться без своего государя — поезд императора Александра III, в котором находился он и его семья, сошел с рельс. Происшествие, случилось 295 километре линии Курск — Харьков — Азов у станции Борки под Харьковом. Трагедия унесла жизни 20 человек. Сам Александр III чудом не пострадал. Как оказалось, ЧП было неминуемо — в конструкции поезда, на котором император возвращался с отдыха в Крыму, имелись значительные нарушения основных правил его эксплуатации.

В 1918 году на I Всероссийском съезде союзов рабоче-крестьянской молодежи «родился» Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), или просто Комсомол. В последствии спустя восемь лет его переименовали во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, объединявший советских девушек и юношей в возрасте от 14 до 28 лет. Самая массовая организация СССР продержалась все время существования советского государства. Прекратила свое существование она лишь в 1991-м.

Делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодёжи, октябрь 1918 года. Фото RIA Novosti archive, image #157794 / Shagin / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Один из самых известных театров российской столицы, Московский академический театр им. Маяковского, появился почти столетие назад. В 1922 году он открыл свои двери перед зрителями как театр Революции. Первым сыгранным на его сцене спектаклем стала «Ночь». Постепенно репертуар расширялся. Актеры под художественным руководством Всеволода Мейерхольда отыграли постановки «Земля дыбом», «Доходное место» и «Озеро Люль». В 1943-м театр Революции стал театром Драмы, а в 1954 году получил имя поэта Владимира Маяковского.



В 1944-м завершилась Петсамо-Киркенесская стратегическая наступательная операция советских войск, проведенная в ходе Великой Отечественной войны. Итогом спланированных и слаженных действий войск Карельского фронта, 7-й воздушной армии и кораблей Северного флота стало освобождение части Мурманской области и северных районов Норвегии и разгром 20-й горной немецкой армии.



Фото wikipedia.org

Одновременно с завершением Петсамо-Киркенесской операции советских войск в 1944-м началась их Будапештская стратегическая наступательная операция. Затянулась она на длительные 103 дня. Упорством войск 2-го и части сил 3-го Украинских фронтов за эти три с лишним месяца получилось освободить центральные районы Венгрии, в том числе Будапешт, и создать условия для наступления в Чехословакии и в Австрии. Победа в войне против фашизма стала еще ближе.



Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В этот день в 1952 году в Совет Министров СССР принял постановление, учредив им вневедомственную наружную сторожевую охрану при органах Министерства внутренних дел. Так в стране появились специалисты, которые на сегодняшний день охраняют важные объекты и жилища россиян.

Фото rosguard.gov.ru

В 1989-м Верховный совет РСФСР принял поправки к Конституции, которыми в стране учреждался Съезд народных депутатов как высший орган государственной власти. Первые и единственные выборы в него состоялись на следующий год после создания, 4 марта. Спустя почти 2,5 месяца открылся и первый съезд народных депутатов. Существовал Съезд народных депутатов недолго. Уже в 1993-м указом президента РФ Бориса Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» работа Съезда народных депутатов пришла к своему логическому завершению.



В 2018 году у столицы Башкирии появился новый мэр — топ-менеджер «дочки» «Газпрома», замгендиректора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин. Однако ровно спустя два года город потерял своего градоначальника — он умер от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом. Болезнь 61-летний Мустафин переносил тяжело, легкие были сильно поражены. В итоге, организм уфимского мэра не выдержал испытания COVID-19.



Фото: ufacity.info

Космос покоряют и в 77 лет

В 1969-м в США между двумя терминалами компьютерной сети, размещенными на расстоянии 640 километров друг от друга, было передано первое информационное сообщение — слово login. Так было передано первое сообщение через научно-военную сеть ARPANET, которая считается предшественницей современного интернета. Отправили его из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а получили его в научно-исследовательской организации SRI International, расположенного рядом с Сан-Франциско.

На сегодняшний день самым старым астронавтом, покорившим космос является американец Джон Гленн. В 1998-м в возрасте 77 лет 3 месяцев и 11 лет он отправился в полет и провел на орбите 8 суток 21 час и 44 минуты. До своего знаменательного полета в космосе Гленн был лишь раз — в феврале 1962 года. Тогда он третьим в истории после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова смог совершить орбитальный полет. Гленн трижды облетел Землю.

Фото NASA

В 2006 году Всемирная организация по борьбе с инсультом посчитала, что привлечь внимание к вопросам профилактики, своевременной диагностики и обращения за медицинской помощью этого заболевания можно с помощью специального тематического дня. Так появился Всемирный день борьбы с инсультом — болезнью, которая может поразить человека в любом возрасте. На сегодняшний день он является одной из главных причин смерти. Ежегодно жертвами инсультов становятся порядка 6,7 миллионов человек.

В 2018 году Ангела Меркель объявила о своем уходе с поста канцлера Германии. Три года назад она напомнила, что срок ее полномочий истекает в 2021 году и на этом она останавливается. Для нее это был четвертый срок во главе правительства ФРГ. Меркель свое слово сдержала и в этом году действительно покинула пост канцлера. 26 октября 2021-го президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера.

