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Меркель вручили уведомление об окончании ее полномочий

20:59, 26.10.2021
Меркель вручили уведомление об окончании ее полномочий
Фото: kremlin.ru

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера. Мероприятие проходило в резиденции главы государства — дворце Бельвю.

Также уведомления об окончании полномочий вручили вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну, пишет «РИА Новости».

Выступая с речью, Штайнмайер назвал Меркель важной фигурой в истории Германии, а также поблагодарил за многолетнюю работу во главе правительства.

Меркель впервые была избрана на пост канцлера в ноябре 2005 года.

Татьяна Леухина
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