Меркель вручили уведомление об окончании ее полномочий

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера. Мероприятие проходило в резиденции главы государства — дворце Бельвю.

Также уведомления об окончании полномочий вручили вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну, пишет «РИА Новости».

Выступая с речью, Штайнмайер назвал Меркель важной фигурой в истории Германии, а также поблагодарил за многолетнюю работу во главе правительства.

Меркель впервые была избрана на пост канцлера в ноябре 2005 года.

Татьяна Леухина