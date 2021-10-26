Меркель вручили уведомление об окончании ее полномочий
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера. Мероприятие проходило в резиденции главы государства — дворце Бельвю.
Также уведомления об окончании полномочий вручили вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну, пишет «РИА Новости».
Выступая с речью, Штайнмайер назвал Меркель важной фигурой в истории Германии, а также поблагодарил за многолетнюю работу во главе правительства.
Меркель впервые была избрана на пост канцлера в ноябре 2005 года.
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