«Ну, стартанули!»: Минниханов о запуске тоннелепроходческого комплекса на вторую линию метро в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске тоннелепроходческого комплекса на вторую линию метро в Казани.
Строительство первого участка второй линии метро от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» началось в 2018 году. По данным пресс-службы президента РТ, сейчас идут работы по перекладке и выводу части коммуникаций. Станцию метро «Сахарова» возводят 165 рабочих.
«Ну, стартанули! Хорошей работы нам», — сказал Минниханов, встретившись с рабочими.
Президент Татарстана пожелал строителям хорошей работы и напомнил про меры безопасности.
Ранее первый участок второй линии метро в Казани получил положительное заключение.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым