«Ну, стартанули!»: Минниханов о запуске тоннелепроходческого комплекса на вторую линию метро в Казани

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске тоннелепроходческого комплекса на вторую линию метро в Казани.

Строительство первого участка второй линии метро от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» началось в 2018 году. По данным пресс-службы президента РТ, сейчас идут работы по перекладке и выводу части коммуникаций. Станцию метро «Сахарова» возводят 165 рабочих.

«Ну, стартанули! Хорошей работы нам», — сказал Минниханов, встретившись с рабочими.

Президент Татарстана пожелал строителям хорошей работы и напомнил про меры безопасности.

Ранее первый участок второй линии метро в Казани получил положительное заключение.

