Новым мэром Уфы выбрали топ-менеджера «дочки» «Газпрома»

Депутаты горсовета Уфы выбрали нового сити-менеджера. Им стал замгендиректора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин.

Кандидата поддержали 28 депутатов из 31.

Кроме Мустафина, на голосование были выставлены кандидатуры гендиректора Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслана Зайнуллина и замглавы администрации Кировского района Олега Котова.

Напомним, что только трое кандидатов прошли экзамен на знание законодательства. До этого конкурсная комиссия отобрала девять претендентов на пост мэра Уфы.