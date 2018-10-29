Меркель объявила об уходе с поста канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Срок ее полномочий в этой должности истекает в 2021 году.

Для Меркель это четвертый срок во главе правительства Германии, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Меркель готова оставить пост председателя партии Христианский демократический союз (ХДС), которую она возглавляет с 2000 года. Однако Меркель планировала сохранить должность канцлера Германии.

