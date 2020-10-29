В Татарстане умер мастер спорта России по спортивной борьбе Александр Сергачев

В Татарстане сегодня ночью, 29 октября, после продолжительной болезни умер заслуженный мастер спорта России по спортивной борьбе среди ветеранов, многократный победитель первенств России и мира среди ветеранов Александр Сергачев.

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Сергачев был тренером-преподавателем в Казанском училище олимпийского резерва. Александр Васильевич внес свой вклад в развитие спортивной борьбы в Татарстане, в популяризацию этого вида спорта как среди молодых спортсменов, так и ветеранов, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

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