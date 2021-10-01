Александр Шульгин: «Думаю, в IV квартале года фулфилмент-центр в Татарстане будет полностью заполнен»

Под Казанью открылся логистический хаб маркетплейса «Озон» площадью 22 тыс. кв. м и стоимостью около 3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

«Озон» масштабирует свой бизнес в Татарстане: вслед за официальным открытием фулфилмент-центра, который является главным хабом компании в Поволжье, начато строительство второй очереди. Кроме того, в ближайшие 2 года один из крупнейших российских маркетплейсов намерен ввести в регионе еще ряд объектов логистической инфраструктуры. Еще одно новшество — площадка начинает работать с самозанятыми. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» гендиректор компании Ozon Александр Шульгин рассказал о второй очереди логоцентра, совместных разработках с Иннополисом в области роботизации, как он относится к конкурентам и «съест» ли онлайн-торговля обычные магазины.

4,5 миллиона товаров

Маркетплейс Ozon официально открыл первую очередь фулфилмент-центра, который почти год работал в тестовом режиме. Торжественная церемония прошла с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Новый логистический комплекс — главный хаб компании в Поволжье, который, впрочем, работает на всю Россию.

Площадь нового логоцентра, расположенного на территории индустриального парка «Зеленодольск» — 22 тыс. кв. м. Ежедневно здесь обрабатывается 80 тысяч посылок, что позволяет жителям Татарстана значительную часть онлайн-покупок получать в течение суток. И похоже, они это оценили — только за первое полугодие количество заказов на Ozon в республике выросло в 2,6 раза.



Вместимость комплекса — более 4,5 млн товаров разнообразного ассортимента — от продуктов питания до мебели. В строительство первой очереди логистического центра краснодарский девелопер «Ромекс» инвестировал около 2 млрд рублей, сам Ozon — более 900 млн рублей. Сейчас здесь работают 670 сотрудников, а к концу года будет уже более 1 тыс. человек.

Площадь нового логоцентра, расположенного на территории индустриального парка «Зеленодольск» — 22 тыс. кв. м. Ежедневно здесь обрабатывается 80 тысяч посылок. Фото: Максим Платонов

Фулфилмент-центр — это, прежде всего, современное логистическое предприятие: многие процессы здесь автоматизированы, работает дорогостоящая сортировочная линия Vanderlange, которая позволяет без участия человека сепарировать посылки и укладывать их в контейнеры для отправки.

При этом уже запланировано возведение второй очереди центра — параллельно с торжественным открытием была забита первая свая в фундамент новой площадки, которая расположится в непосредственной близости от здания. Строит ее все тот же «Ромекс», открытие намечено на 2023 год. Таким образом, общая площадь фулфилмент-центра достигнет 44 тыс. кв. м. В его строительство и оснащение вложат порядка 2,7 млрд рублей: 1,8 млрд — «Ромекс», 900 млн — Ozon. После ввода в эксплуатацию второй очереди появится еще 1 тыс. новых рабочих мест.

Пятикратный рост

Новый хаб Ozon — это не только быстрая доставка товаров. Это также новые возможности для местного бизнеса. Сейчас на маркетплейсе продают свою продукцию порядка 1,7 тыс. предпринимателей из Татарстана. Запуск логистического центра — это шанс еще быстрее выйти на рынок, экономя на логистике. Кроме того, это позволит масштабировать бизнес, ведь товары, хранящиеся на новом объекте, продаются по всей стране и за рубеж.

Сейчас на маркетплейсе продают свою продукцию порядка 1,7 тыс. предпринимателей из Татарстана. Запуск логистического центра — это шанс еще быстрее выйти на рынок, экономя на логистике. Фото: Максим Платонов

Как правило, наличие такого объекта в регионе стимулирует развитие инфраструктуры «последней мили» и служб доставки. А это тоже новое приложение сил для бизнеса. В настоящее время логистическая инфраструктура Ozon в регионе включает в себя не только фулфилмент-центр, но и пять сортировочных центров и порядка 600 брендированных точек получения заказов — пунктов выдачи и постаматов.

Бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев считает, что развитие е-commerce может дать мощный стимул для развития малого бизнеса.

— Открытие логистического центра Ozon — это большая поддержка предпринимателей Татарстана, которые выбирают для себя новый канал для сбыта продукции. Сейчас из Зеленодольска, Татарстана, можно будет свою продукцию отправлять во все регионы России. На сегодня в 77 регионов России уже идет отправка товаров наших предпринимателей. За последние полгода малый бизнес реализовал свою продукцию на 1,5 млрд рублей. Эта сумма несущественная, но мы видим динамику роста. Уже к концу года, я думаю, мы сможем наблюдать совсем другие цифры. Всего же за 8 месяцев этого года наш малый бизнес продал через пять крупнейших маркетплейсов продукции на сумму 18,5 млрд рублей. Если сравнить количество предпринимателей, которые вышли на Ozon за этот и предыдущий год, рост составил пять раз. Цифры говорят сами за себя.

Фарид Абдулганиев считает, что развитие е-commerce может дать мощный стимул для развития малого бизнеса. Фото: Максим Платонов

Слюнявчики для взрослых и хиджабы для врачей

Далия Гайнанова, Лариса Вознесенская и Эльмира Яруллина — селлеры, которые вышли на Ozon недавно. Они производят одежду для детей с особенностями развития под маркой GT dress. Далия знает, какая проблема одеть такого ребенка, не понаслышке — этот диагноз у ее собственного сына. Долгое время она, как могла, приспосабливала детскую одежду из супермаркетов, пока не начала конструировать ее сама.

— У нас социальный проект — мы занимаемся разработкой одежды для инвалидов. Начали с детей, потому что у моего сына — тяжелая форма ДЦП. Ему сейчас 12 лет. По мере его роста столкнулась со множеством проблем. У нас сформировалась команда, и так родился наш бренд, — рассказала Далия Гайнанова.

Самая востребованная вещь — нагрудный платок в виде банданы или шарфика, с помощью которого решается такая распространенная среди людей с ОВЗ проблема, как слюнотечение. Он совершено не похож на слюнявчик и выглядит как модный аксессуар. Вся одежда сшита так, что сложно догадаться, что она — «особенная»: она функциональная и скрывает недостатки.

Сотрудничеством с Ozon, которое началось полгода назад, предпринимательницы довольны.

— Нам дали личного менеджера, она научила нас заполнять карточки, причем, первые карточки оформляются бесплатно. Потом нас обучили, то есть первые полгода они вели наш проект. У нас сразу же был хороший отклик — пять баллов на Ozon. Нашей аудитории очень выгодно и удобно, что не нужно куда-то идти за посылкой, стоять с ребенком в очереди — доставка до двери, к тому же она бесплатная. После захода на маркетплейс у нас в два раза выросло производство, мы рады расширению, закупке нового оборудования и ждем на работу швей, — рассказала Лариса Вознесенская.

«После захода на маркетплейс у нас в два раза выросло производство, мы рады расширению, закупке нового оборудования и ждем на работу швей», — рассказала Лариса Вознесенская. Фото: tatarstan.ru

Сейчас предпринимательницы освоили новую нишу — начали отшивать специальное постельное белье.

Римма и Рустам Кашаповы занимаются производством головных уборов для мусульманок и не только. Они сами придумывают модели и создают такие инновационные вещи, как хиджабы с прорезями для наушников, очков и маски. Популярностью пользуются хиджабы для врачей, не мешающие им закрепить фонендоскоп, или хиджабы для путешественниц. Их активно заказывают покупательницы из-за рубежа. Собственно, продавать в России Кашаповы начали уже после того, как освоили торговлю с другими странами.

— Наша изюминка в том, что у нас нет собственных складов, собственного производства — все швеи находятся на аутсорсинге, у нас даже нет офиса. Но при этом мы продаем по всей России и экспортируем свой товар в страны СНГ, Америку и Канаду. В неделю продаем 4-5 тыс. единиц товара. На Ozon мы пришли в 2017 году, продажи были сначала небольшие, а потом в пандемию люди привыкли покупать онлайн, и продажи выросли до 20%. Наши товары на Ozon являются бестселлерами, — рассказала Римма Кашапова.

Рустем добавил, что первоначально они продавали свои изделия через собственный интернет-магазин, но потом продали его, поняв, что выгоднее реализация через маркетплейсы.

Римма и Рустам Кашаповы занимаются производством головных уборов для мусульманок. Фото: Элеонора Рылова

«Мы хотим создать компанию, производящую современные логистические решения»

На открытие фулфилмент-центра приехал генеральный директор компании Ozon Александр Шульгин. Он дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

— Почти год логистический центр Ozon работал в тестовом режиме. Но уже можно подвести первые итоги его работы?

— Фулфилмент-центр позволяет предпринимателям, которые находятся в Татарстане, разместить здесь товары и продавать их на всей территории страны и даже мира. Плюс здесь запущена служба кросс-дока, когда компания может разбить свою поставку на несколько частей и разместить товар по всей стране — в Москве, Ростове, Новосибирске, Хабаровске, где угодно. Это позволяет организовать высокую скорость доставки местным покупателям — день в день или на следующий день, что крайне важно. В целом это позволяет людям сконцентрироваться на том, чтобы производить качественный продукт, а все логистические сложности, всю поддержку берет на себя Ozon.

По отзывам предпринимателей, у нас довольно удобный интерфейс, удобные для управления продукты. Идея Ozon — сделать так, чтобы компании могли сконцентрироваться на том, что они умеют делать хорошо, на своем бренде, на своем продукте. А дальше — можно комбинировать различные услуги, можно использовать что-то разово, можно не использовать, но по выбору людей мы видим, что, как правило, компании выбирают полный логистический сервис Ozon.

Фото: Максим Платонов

Идея Ozon — сделать так, чтобы компании могли сконцентрироваться на том, что они умеют делать хорошо, на своем бренде, на своем продукте

— Отличается ли фулфилмент-центр в Татарстане от других подобных объектов вашей компании?

— Мы стараемся строить стандартные объекты, которые позволяют нам управлять ими эффективно и качественно. Поэтому за исключением очень большого центра, который строится в Москве, это типичный формат. Но здесь мы используем автоматическую сортировку — машину, которая сортирует 100 тыс. посылок ежесуточно, что позволяет работать быстрее и точнее.

Недавно мы создали лабораторию робототехники в Иннополисе. Там работают 40 инженеров. Мы тестируем и развиваем на базе этой лаборатории передовые современные решения роботизации логистических процессов. Сейчас они достаточно трудоемки. За роботизацией — будущее. Мы хотим создать компанию, производящую современные логистические решения, которые были бы интересны не только российским, но и зарубежным предприятиям.

— Насколько сейчас заполнен фулфилмент-центр?

— Я думаю, что в IV квартале этого года он будет полностью заполнен. Потому что IV квартал — это обычно время всплеска продаж, поэтому нужна вторая очередь.

— Что она будет из себя представлять?

— Следующая очередь будет примерно такая же по размеру, с довольно плотным, 6-этажным хранением, 7 млн штук товаров, ассортимент — 400—500 тыс. уникальных единиц товара. В принципе, это как очень большой торговый центр. Думаю, что в Татарстане мы на этом не остановимся. В ближайшие 2 года, судя по спросу со стороны предпринимателей и покупателей, будут еще вводиться объекты логистической инфраструктуры. Мы позволяем компаниям использовать модель «с полки Ozon», то есть отсюда или со своего склада. Мы развиваем не только такие большие логистические объекты, а еще и логистическую инфраструктуру, которая распределена так, чтобы находиться как можно ближе к людям: пункты выдачи, сортировочные центры, курьерская доставка. Идея в том, чтобы построить максимально плотную сеть, чтобы некрупный предприниматель, находящийся даже не в малом городе, а в селе, мог, получив заказ, взять его со своей полки, отнести в пункт выдачи и доставить покупателю.

Фото: Максим Платонов

Следующая очередь будет примерно такая же по размеру, с довольно плотным, 6-этажным хранением, 7 млн штук товаров, ассортимент — 400—500 тыс. уникальных единиц товара. В принципе, это как очень большой торговый центр

«Стирается грань между электронной и офлайн-торговлей»

— Рядом с логоцентром Оzon в промпарке «Зеленодольск» открылись хабы ваших конкурентов — Wildberries, Х5 Retail Grup, есть такие планы у «Позиса». Как вы относитесь к такому соседству?

— Это удобно для компаний, которые продают и производят товары. Они привозят их на эту площадку и делают отгрузку в разные маркетплейсы. Конкуренция для рынка — это хорошо. Это позволяет и нам становиться эффективнее, когда мы смотрим на наших коллег по отрасли.

— Вы объявили, что начинаете работать с самозанятыми. Какие условия для их выхода на площадку?

— Как раз сегодня впервые мы открываем возможность самозанятым продавать свои товары через маркетплейс Ozon. Условия для них стандартные. Мы считаем, что наши условия конкурентны по рынку и выгодны. Обычно, чем меньше бизнес, тем более высокий тариф. У нас стандартные условия для всех — маленьких, больших, гигантских компаний.

Фото: Максим Платонов

Обычно, чем меньше бизнес, тем более высокий тариф. У нас стандартные условия для всех — маленьких, больших, гигантских компаний

— В Казани пункты выдачи Ozon расположены очень плотно. Сколько их и каково их соотношение с постаматами вашей компании?

— В Татарстане их чуть более 300 — того и другого. Соотношение примерно один к одному. В Казани — более половины из этого количества. Есть огромный потенциал развития этого партнерского вида бизнеса в малых городах и селах. Это то, к чему мы бы хотели призвать местных предпринимателей. На самом деле, чем меньше населенный пункт, тем выгоднее стать партнером Ozon, потому что конкуренция ниже, торговых центров нет или в них ограниченный ассортимент. Открывая пункты выдачи, по сути франшизы, предприниматель и окрестным жителям делает лучше, потому что миллионы товаров становятся им доступны, и еще он зарабатывает деньги. Мы ищем партнеров, которые могли бы развивать этот бизнес вместе с нами.

— Каким вы видите будущее маркетплейсов, вытеснят они традиционную торговлю?

— Они дополняют друг друга. Во-первых, уже стирается грань между электронной и офлайн-торговлей. И мы, наоборот, рады подключать офлайн-магазины, которые становятся продавцами на витрине Ozon. Скорее, мы комплиментарны друг другу. Все-таки у электронной коммерции, какой бы быстрой она ни была, есть период ожидания. «Магазин у дома» — это покупка прямо сейчас. Я думаю, что будет симбиоз. И мы рады офлайновым партнерам-магазинам, которые используют наш маркетплейс, чтобы продавать на всю страну.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов





Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов