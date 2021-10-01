Александр Шульгин: «Думаю, в IV квартале года фулфилмент-центр в Татарстане будет полностью заполнен»
Под Казанью открылся логистический хаб маркетплейса «Озон» площадью 22 тыс. кв. м и стоимостью около 3 млрд рублей
«Озон» масштабирует свой бизнес в Татарстане: вслед за официальным открытием фулфилмент-центра, который является главным хабом компании в Поволжье, начато строительство второй очереди. Кроме того, в ближайшие 2 года один из крупнейших российских маркетплейсов намерен ввести в регионе еще ряд объектов логистической инфраструктуры. Еще одно новшество — площадка начинает работать с самозанятыми. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» гендиректор компании Ozon Александр Шульгин рассказал о второй очереди логоцентра, совместных разработках с Иннополисом в области роботизации, как он относится к конкурентам и «съест» ли онлайн-торговля обычные магазины.
4,5 миллиона товаров
Маркетплейс Ozon официально открыл первую очередь фулфилмент-центра, который почти год работал в тестовом режиме. Торжественная церемония прошла с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Новый логистический комплекс — главный хаб компании в Поволжье, который, впрочем, работает на всю Россию.
Площадь нового логоцентра, расположенного на территории индустриального парка «Зеленодольск» — 22 тыс. кв. м. Ежедневно здесь обрабатывается 80 тысяч посылок, что позволяет жителям Татарстана значительную часть онлайн-покупок получать в течение суток. И похоже, они это оценили — только за первое полугодие количество заказов на Ozon в республике выросло в 2,6 раза.
Вместимость комплекса — более 4,5 млн товаров разнообразного ассортимента — от продуктов питания до мебели. В строительство первой очереди логистического центра краснодарский девелопер «Ромекс» инвестировал около 2 млрд рублей, сам Ozon — более 900 млн рублей. Сейчас здесь работают 670 сотрудников, а к концу года будет уже более 1 тыс. человек.
Фулфилмент-центр — это, прежде всего, современное логистическое предприятие: многие процессы здесь автоматизированы, работает дорогостоящая сортировочная линия Vanderlange, которая позволяет без участия человека сепарировать посылки и укладывать их в контейнеры для отправки.
При этом уже запланировано возведение второй очереди центра — параллельно с торжественным открытием была забита первая свая в фундамент новой площадки, которая расположится в непосредственной близости от здания. Строит ее все тот же «Ромекс», открытие намечено на 2023 год. Таким образом, общая площадь фулфилмент-центра достигнет 44 тыс. кв. м. В его строительство и оснащение вложат порядка 2,7 млрд рублей: 1,8 млрд — «Ромекс», 900 млн — Ozon. После ввода в эксплуатацию второй очереди появится еще 1 тыс. новых рабочих мест.
Пятикратный рост
Новый хаб Ozon — это не только быстрая доставка товаров. Это также новые возможности для местного бизнеса. Сейчас на маркетплейсе продают свою продукцию порядка 1,7 тыс. предпринимателей из Татарстана. Запуск логистического центра — это шанс еще быстрее выйти на рынок, экономя на логистике. Кроме того, это позволит масштабировать бизнес, ведь товары, хранящиеся на новом объекте, продаются по всей стране и за рубеж.
Как правило, наличие такого объекта в регионе стимулирует развитие инфраструктуры «последней мили» и служб доставки. А это тоже новое приложение сил для бизнеса. В настоящее время логистическая инфраструктура Ozon в регионе включает в себя не только фулфилмент-центр, но и пять сортировочных центров и порядка 600 брендированных точек получения заказов — пунктов выдачи и постаматов.
Бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев считает, что развитие е-commerce может дать мощный стимул для развития малого бизнеса.
— Открытие логистического центра Ozon — это большая поддержка предпринимателей Татарстана, которые выбирают для себя новый канал для сбыта продукции. Сейчас из Зеленодольска, Татарстана, можно будет свою продукцию отправлять во все регионы России. На сегодня в 77 регионов России уже идет отправка товаров наших предпринимателей. За последние полгода малый бизнес реализовал свою продукцию на 1,5 млрд рублей. Эта сумма несущественная, но мы видим динамику роста. Уже к концу года, я думаю, мы сможем наблюдать совсем другие цифры. Всего же за 8 месяцев этого года наш малый бизнес продал через пять крупнейших маркетплейсов продукции на сумму 18,5 млрд рублей. Если сравнить количество предпринимателей, которые вышли на Ozon за этот и предыдущий год, рост составил пять раз. Цифры говорят сами за себя.
Слюнявчики для взрослых и хиджабы для врачей
Далия Гайнанова, Лариса Вознесенская и Эльмира Яруллина — селлеры, которые вышли на Ozon недавно. Они производят одежду для детей с особенностями развития под маркой GT dress. Далия знает, какая проблема одеть такого ребенка, не понаслышке — этот диагноз у ее собственного сына. Долгое время она, как могла, приспосабливала детскую одежду из супермаркетов, пока не начала конструировать ее сама.
— У нас социальный проект — мы занимаемся разработкой одежды для инвалидов. Начали с детей, потому что у моего сына — тяжелая форма ДЦП. Ему сейчас 12 лет. По мере его роста столкнулась со множеством проблем. У нас сформировалась команда, и так родился наш бренд, — рассказала Далия Гайнанова.
Самая востребованная вещь — нагрудный платок в виде банданы или шарфика, с помощью которого решается такая распространенная среди людей с ОВЗ проблема, как слюнотечение. Он совершено не похож на слюнявчик и выглядит как модный аксессуар. Вся одежда сшита так, что сложно догадаться, что она — «особенная»: она функциональная и скрывает недостатки.
Сотрудничеством с Ozon, которое началось полгода назад, предпринимательницы довольны.
— Нам дали личного менеджера, она научила нас заполнять карточки, причем, первые карточки оформляются бесплатно. Потом нас обучили, то есть первые полгода они вели наш проект. У нас сразу же был хороший отклик — пять баллов на Ozon. Нашей аудитории очень выгодно и удобно, что не нужно куда-то идти за посылкой, стоять с ребенком в очереди — доставка до двери, к тому же она бесплатная. После захода на маркетплейс у нас в два раза выросло производство, мы рады расширению, закупке нового оборудования и ждем на работу швей, — рассказала Лариса Вознесенская.
Сейчас предпринимательницы освоили новую нишу — начали отшивать специальное постельное белье.
Римма и Рустам Кашаповы занимаются производством головных уборов для мусульманок и не только. Они сами придумывают модели и создают такие инновационные вещи, как хиджабы с прорезями для наушников, очков и маски. Популярностью пользуются хиджабы для врачей, не мешающие им закрепить фонендоскоп, или хиджабы для путешественниц. Их активно заказывают покупательницы из-за рубежа. Собственно, продавать в России Кашаповы начали уже после того, как освоили торговлю с другими странами.
— Наша изюминка в том, что у нас нет собственных складов, собственного производства — все швеи находятся на аутсорсинге, у нас даже нет офиса. Но при этом мы продаем по всей России и экспортируем свой товар в страны СНГ, Америку и Канаду. В неделю продаем 4-5 тыс. единиц товара. На Ozon мы пришли в 2017 году, продажи были сначала небольшие, а потом в пандемию люди привыкли покупать онлайн, и продажи выросли до 20%. Наши товары на Ozon являются бестселлерами, — рассказала Римма Кашапова.
Рустем добавил, что первоначально они продавали свои изделия через собственный интернет-магазин, но потом продали его, поняв, что выгоднее реализация через маркетплейсы.
«Мы хотим создать компанию, производящую современные логистические решения»
На открытие фулфилмент-центра приехал генеральный директор компании Ozon Александр Шульгин. Он дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».
— Почти год логистический центр Ozon работал в тестовом режиме. Но уже можно подвести первые итоги его работы?
— Фулфилмент-центр позволяет предпринимателям, которые находятся в Татарстане, разместить здесь товары и продавать их на всей территории страны и даже мира. Плюс здесь запущена служба кросс-дока, когда компания может разбить свою поставку на несколько частей и разместить товар по всей стране — в Москве, Ростове, Новосибирске, Хабаровске, где угодно. Это позволяет организовать высокую скорость доставки местным покупателям — день в день или на следующий день, что крайне важно. В целом это позволяет людям сконцентрироваться на том, чтобы производить качественный продукт, а все логистические сложности, всю поддержку берет на себя Ozon.
По отзывам предпринимателей, у нас довольно удобный интерфейс, удобные для управления продукты. Идея Ozon — сделать так, чтобы компании могли сконцентрироваться на том, что они умеют делать хорошо, на своем бренде, на своем продукте. А дальше — можно комбинировать различные услуги, можно использовать что-то разово, можно не использовать, но по выбору людей мы видим, что, как правило, компании выбирают полный логистический сервис Ozon.
Идея Ozon — сделать так, чтобы компании могли сконцентрироваться на том, что они умеют делать хорошо, на своем бренде, на своем продукте
— Отличается ли фулфилмент-центр в Татарстане от других подобных объектов вашей компании?
— Мы стараемся строить стандартные объекты, которые позволяют нам управлять ими эффективно и качественно. Поэтому за исключением очень большого центра, который строится в Москве, это типичный формат. Но здесь мы используем автоматическую сортировку — машину, которая сортирует 100 тыс. посылок ежесуточно, что позволяет работать быстрее и точнее.
Недавно мы создали лабораторию робототехники в Иннополисе. Там работают 40 инженеров. Мы тестируем и развиваем на базе этой лаборатории передовые современные решения роботизации логистических процессов. Сейчас они достаточно трудоемки. За роботизацией — будущее. Мы хотим создать компанию, производящую современные логистические решения, которые были бы интересны не только российским, но и зарубежным предприятиям.
— Насколько сейчас заполнен фулфилмент-центр?
— Я думаю, что в IV квартале этого года он будет полностью заполнен. Потому что IV квартал — это обычно время всплеска продаж, поэтому нужна вторая очередь.
— Что она будет из себя представлять?
— Следующая очередь будет примерно такая же по размеру, с довольно плотным, 6-этажным хранением, 7 млн штук товаров, ассортимент — 400—500 тыс. уникальных единиц товара. В принципе, это как очень большой торговый центр. Думаю, что в Татарстане мы на этом не остановимся. В ближайшие 2 года, судя по спросу со стороны предпринимателей и покупателей, будут еще вводиться объекты логистической инфраструктуры. Мы позволяем компаниям использовать модель «с полки Ozon», то есть отсюда или со своего склада. Мы развиваем не только такие большие логистические объекты, а еще и логистическую инфраструктуру, которая распределена так, чтобы находиться как можно ближе к людям: пункты выдачи, сортировочные центры, курьерская доставка. Идея в том, чтобы построить максимально плотную сеть, чтобы некрупный предприниматель, находящийся даже не в малом городе, а в селе, мог, получив заказ, взять его со своей полки, отнести в пункт выдачи и доставить покупателю.
Следующая очередь будет примерно такая же по размеру, с довольно плотным, 6-этажным хранением, 7 млн штук товаров, ассортимент — 400—500 тыс. уникальных единиц товара. В принципе, это как очень большой торговый центр
«Стирается грань между электронной и офлайн-торговлей»
— Рядом с логоцентром Оzon в промпарке «Зеленодольск» открылись хабы ваших конкурентов — Wildberries, Х5 Retail Grup, есть такие планы у «Позиса». Как вы относитесь к такому соседству?
— Это удобно для компаний, которые продают и производят товары. Они привозят их на эту площадку и делают отгрузку в разные маркетплейсы. Конкуренция для рынка — это хорошо. Это позволяет и нам становиться эффективнее, когда мы смотрим на наших коллег по отрасли.
— Вы объявили, что начинаете работать с самозанятыми. Какие условия для их выхода на площадку?
— Как раз сегодня впервые мы открываем возможность самозанятым продавать свои товары через маркетплейс Ozon. Условия для них стандартные. Мы считаем, что наши условия конкурентны по рынку и выгодны. Обычно, чем меньше бизнес, тем более высокий тариф. У нас стандартные условия для всех — маленьких, больших, гигантских компаний.
Обычно, чем меньше бизнес, тем более высокий тариф. У нас стандартные условия для всех — маленьких, больших, гигантских компаний
— В Казани пункты выдачи Ozon расположены очень плотно. Сколько их и каково их соотношение с постаматами вашей компании?
— В Татарстане их чуть более 300 — того и другого. Соотношение примерно один к одному. В Казани — более половины из этого количества. Есть огромный потенциал развития этого партнерского вида бизнеса в малых городах и селах. Это то, к чему мы бы хотели призвать местных предпринимателей. На самом деле, чем меньше населенный пункт, тем выгоднее стать партнером Ozon, потому что конкуренция ниже, торговых центров нет или в них ограниченный ассортимент. Открывая пункты выдачи, по сути франшизы, предприниматель и окрестным жителям делает лучше, потому что миллионы товаров становятся им доступны, и еще он зарабатывает деньги. Мы ищем партнеров, которые могли бы развивать этот бизнес вместе с нами.
— Каким вы видите будущее маркетплейсов, вытеснят они традиционную торговлю?
— Они дополняют друг друга. Во-первых, уже стирается грань между электронной и офлайн-торговлей. И мы, наоборот, рады подключать офлайн-магазины, которые становятся продавцами на витрине Ozon. Скорее, мы комплиментарны друг другу. Все-таки у электронной коммерции, какой бы быстрой она ни была, есть период ожидания. «Магазин у дома» — это покупка прямо сейчас. Я думаю, что будет симбиоз. И мы рады офлайновым партнерам-магазинам, которые используют наш маркетплейс, чтобы продавать на всю страну.
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