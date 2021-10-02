Главное о коронавирусе на 2 октября: в Татарстане обсуждают введение ограничений, в России не будет локдауна

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане планируют ввести коронавирусные ограничения

В Татарстане зарегистрированы 67 заболевших COVID-19. Всего на 2 октября в республике зарегистрировали 27 190 случаев заражения коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровели 23 315 человек, в том числе 44 — за последние сутки. Умер 751 человек.



За минувшие сутки в Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Умерли две женщины 1942, 1955 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. За весь период пандемии жертвами коронавируса стал 751 татарстанец.



С начала учебного года с входных фильтров в школах республики отправили по домам 9 016 детей. За минувшие сутки 359 школьников с симптомами ОРВИ не допустили к урокам. На разобщении находятся 26 классов в 10 школах.



В Набережных Челнах от коронавируса ревакцинировалась 91-летняя ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Лидия Красноперова. Она выбрала «Спутник V», так как в прошлый раз нормально перенесла прививку этой вакциной.



Фото: nabchelny.ru

В Татарстане становится все напряженнее ситуация с COVID-19. Власти республики намерены ввести ограничения в связи с ростом заболеваемости, заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



По данным республиканского Минздрава, в Татарстане повторно привились от COVID-19 всего 14 250 человек. Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков призвал жителей республики, сделавших прививку в январе-феврале, ревакцинироваться.

В Татарстане для лечения заболевших коронавирусом развернуты 4,5 тыс. коек. В резерве находится еще около 15% коечного фонда, заявил Жаворонков.

В 39 военкоматах Татарстана создали внештатные команды из трех человек для проведения постоянной дезинфекции в помещениях — сотрудники экипированы респираторами и защитными очками. Всех призывников на сборном пункте снабдят масками, которые будут менять каждые 2—3 часа. Перевозить в воинские части молодых людей будут в отдельных пассажирских вагонах поездов, прошедших дезинфекционную обработку. Призывников будут направлять в части для прохождения военной службы только при отрицательных результатах теста на коронавирус.

Фото: Илья Репин

В России не будут вводить локдаун

За последние сутки в России выявлено 25 219 новых случаев коронавируса, выздоровели 17 852 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 7 560 767 человек, а выздоровевших — до 6 710 574 человек.



Зафиксировано 886 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 209 028 человек.

Рост числа случаев COVID-19 может объясняться в том числе улучшением диагностики заболевания, заявил сотрудник НИИ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко. Увеличение числа заболевших сюрпризом не стало: оно ожидалось в связи с возвращением россиян из отпусков и началом учебного года.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда категорий граждан: для работников в сфере образования, обслуживания (в том числе объектов торговли, общепита, общественного транспорта и др.), госслужащих. Новые правила не распространяются на людей, имеющих противопоказания к прививке. Первым компонентом предписывается привиться до 1 ноября, вторым — до 1 декабря 2021 года.



В России не будут вводить локдаун в связи с ростом заболеваемости COVID-19, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя динамику смертности от коронавируса в России, напомнил, что регионы самостоятельно принимают меры по недопущению распространения инфекции.

Фото: kremlin.ru

Власти Ростовской области обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, в том числе в возрасте 65 лет и старше, а также сотрудников с хроническими болезнями. В медучреждениях области приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации для всех взрослых граждан.

В Ельце (Липецкая область) от коронавируса умер Владимир Синеглазов, поставивший 26 мировых рекордов по поднятию тяжестей. Ему был 61 год. Спортсмен в разные годы участвовал в международных фестивалях рекордсменов Книги Гиннесса в Чехии, Германии, Москве, ряде других мероприятий. В 2009 году Синеглазов был признан самым сильным человеком России.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вышел из самоизоляции и приступил к работе в обычном режиме. Коронавирус у него не обнаружили. На самоизоляцию он ушел 29 сентября, после того как COVID-19 выявили у одного из его сотрудников.

В России ученые создали программное обеспечение для поддержки принятия решений при госпитализации заболевших в условиях пандемии. Ожидается, что разработка позволит повысить эффективность медицинских учреждений, избежать очередей из автомобилей скорой помощи и учесть фактор неопределенности. Модель учитывает множество факторов: сообщения о симптомах заболевания, количество доступных госпиталей и степень их загруженности, возраст пациента, скорость обследования и приема, удаленность места жительства от госпиталей.

Фото: Ринат Назметдинов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом троих медиков: медсестры из Оренбургской области, врача клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге и фельдшера из Тюменской области.

«Глобальный провал» от ВОЗ: вакцинировать каждого десятого во всех странах не получилось

В мире коронавирусом нового типа на 11.35 (мск) заразились 234 312 179 человек, 4 792 248 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 619 754). На второй строчке — Индия (33 791 061), на третьей — Бразилия (21 445 651), на четвертой — Россия (7 425 057, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 111 154).



Больше всего смертей зафиксировано в США (700 320). За ними следуют Бразилия (597 255), Индия (448 573), Мексика (277 978), Россия (204 424) и Перу (199 423).

В США от коронавируса умерли уже более 700 тысяч человек. За весь период пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 43 615 149 случаев заражения.

Правительство Швейцарии установило материальное поощрение для населения за вакцинацию от коронавируса. Каждому новому вакцинированному отныне положен купон в 50 франков (3,9 тысячи рублей). Местные власти должны определиться, где граждане смогут предъявить его: например, в ресторане или кинотеатре.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «глобальным провалом» срыв цели охватить вакцинацией от коронавируса до конца сентября не менее 10% населения всех стран мира. По его мнению, это должно побудить мировое сообщество «сделать все возможное» для достижения двух других целей, поставленных ВОЗ: охватить прививками от COVID-19 не менее 40% жителей всех стран к концу 2021 года и как минимум 70% к середине 2022 года.

Экспертный совет при Минздраве Италии высказался в пользу ревакцинации дополнительной дозой другого препарата местных жителей, получивших китайскую или российскую вакцины от коронавируса. «Спутник V» еще не признан ВОЗ. Поэтому возникают вопросы с регулированием.

Фото: Максим Платонов

Британские биологи назвали семь признаков, по котором можно отличить коронавирус от простуды или гриппа. Среди них — потеря или изменение запаха, вкуса, лихорадка, стойкий кашель, озноб, потеря аппетита и боль в мышцах. Исследование проводилось с июня 2020-го по январь 2021 года.

Татьяна Леухина