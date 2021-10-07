День в истории: первый в мире словарь татарского, «брежневская» Конституция и образование ГДР

Чем примечательна дата 7 октября

Сегодня, 7 октября, в России — День создания штабных подразделений в органах внутренних дел. В разные годы и столетия в этот день постригли в монахи молодого Сергия Радонежского, произошло последнее в истории крупное сражение галерных флотов — битва при Лепанто, образовали Германскую Демократическую Республику (ГДР), в СССР приняли последнюю Конституцию — «брежневскую», у мавзолея Ленина ликвидировали пост №1. Родились в этот день: датский физик, открывший «закон радиоактивных смещений» Нильс Бор, советский дирижер и музыкальный педагог Николай Рабинович, российский президент Владимир Путин. Умерли: американский писатель Эдгар Аллан По, публицист, лауреат Нобелевской премии мира Ральф Норман Энджелл, народный артист СССР Борис Щукин, народная артистка РСФСР Майя Булгакова, российский журналист и правозащитница Анна Политковская. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Бюст Мансура Хасанова, съемки сериала «Зулейха открывает глаза» в Казани

В 1829 году в Казанском императорском университете прошло заседание ученого совета, на котором обсуждались вопросы изучения татарского языка. Председательствовал на нем ректор Николай Лобачевский. На заседании, «в полной мере чувствуя важность и пользу обследования различных ветвей языка татарского», было решено собрать сведения о его наречиях «с тем, чтобы через составление грамматики и словаря и подробное разыскание существующих на оном сочинений… сообщить ученой Европе полные о сем языке сведения». В результате, спустя пару лет в университетской типографии издали первый в мире Словарь татарского языка в двух частях (1833—1835).

Постановлением Совнаркома ТАССР приказом Наркомпроса республики в 1939 году в Казани учредили «Научно-исследовательский институт татарского языка и литературы», известный на сегодняшний день как Институт языка, литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова. Он стал одним из ведущих научно-исследовательских учреждений, входящих в систему татарстанской академической науки. Сотрудники института регулярно организуют специализированные экспедиции в районы Татарстана и за пределы республики, изучают татарский народ, его жизнь, культуру. Ученые ИЯЛИ издали сборники, посвященные Актанышскому, Кукморскому и Апастовскому районам РТ, Параньгинскому району Марий Эл, Удмуртии, Пермскому краю, Нижегородской и Омской областям.

В 2015 году на Арском кладбище Казани открыли бюст первого президента Академии наук Татарстана и основателя Института татарской энциклопедии Мансура Хасанова. Автором монумента выдающемуся государственному и общественному деятелю республики стала известный скульптор, лауреат Госпремии РТ им. Тукая Асия Миннуллина. «Мансур Хасанов оставил глубокий след в истории Татарстана своим творчеством и служением родной республике. То, что сегодня его память увековечивается в камне, в произведении искусства — это на все времена», — сказал на церемонии открытия бюста первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Фото: Михаил Козловский

В 2016 году у управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Татарстану появился ее первый руководитель. Директор Росгвардии Виктор Золотов назначил на этот пост Рустема Гумерова, который несколько лет был помощником президента республики и главой его службы безопасности. В общей сложности 5 лет назад Золотов назначил руководителей сразу в 22 региональных подразделениях Росгвардии.



В 2016 году столица Татарстана претендовала стать символом новых купюр номиналом 200 и 2 000 рублей. Однако лидирующая в зрительском голосовании и поддержанная в ходе «избирательной кампании» целым рядом лидеров общественного мнения, она оказалась лишь третьей, а победителями стали Севастополь и Дальний Восток. Результаты голосования вызывали сомнения у татарстанцев, некоторые из них заявили, что не смогли поддержать Казань из-за технических проблем. С проигрышем все же пришлось смириться, но Банку России власти республики сделали «замечание». Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Севастополь и Дальний Восток с победой и добавил, что «Центробанку — организатору конкурсных процедур — впредь стоило бы подумать над их прозрачностью и участием общественности...».



Многие в Татарстане наверняка помнят о съемках сериала «Зулейха открывает глаза», которые проходили в 2018 году. Три года назад съемочная группа сменила локацию и из Лаишево перебралась в республиканскую столицу, на территорию Казанского федерального университета. На время съемок на улице Кремлевской появились и баррикады, с которых шла стрельба, и телеги, и даже кони. Исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов рассказывал «Реальному времени», что подготовка площадки в Казани началась задолго до начала октября: «Здесь три КАМАЗа завезли по 16 кубов грунта, элементы для баррикад, чтобы прикрыть какие-то современные детали. В субботу снимали дорожные знаки, надо еще развесить обратно и не перепутать».

Фото: Юлия Косолапкина

В 2019 году у Казани появился новый главный архитектор. Должность заняла директор ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллина, сменив Татьяну Прокофьеву, покинувшую свой пост после 10 лет работы. Претендовали на место главного архитектора татарстанской столицы 18 человек. Среди них был заместитель директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Владимир Спиридонов, генеральный директор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев и заместитель главного архитектора Тимур Кадыров.

Год назад состоялась официальная церемония назначения нового генерального директора Зеленодольского завода имени А.М. Горького Александра Филиппова. На этом посту он сменил Александра Карпова, который скоропостижно умер 16 сентября после перенесенной болезни. Филиппов работает на предприятии с 1997-го, до своего назначения он с 2019 года занимал пост первого заместителя генерального директора завода.



В 2020-м у руководителя следственного управления СКР по Татарстану появился новый первый заместитель. Им стал полковник юстиции Павел Олейник, ранее работавший замглавы управления Следкома по Нижегородской области и директором филиала Санкт-Петербургской академии СК.



Фото: tatarstan.sledcom.ru

Конституция «развитого социализма», Год российского кино

Путь одного из самых известных и почитаемых святых старцев Сергия Радонежского начался в 1337 году, когда его, десятилетнего отрока Варфоломея, постригли в монахи. С его именем связаны образование Троицкого монастыря и победа русских войск в Куликовской битве, на которую он благословил князя Дмитрия Донского. Сергия называют светильником и «печальником» земли российской, так как все скорби и печали нашей родины он принимал на себя.

В 1907 году в Москве зоологом Александром Котсом был основан Государственный Дарвиновский музей — первый и единственный музей эволюции. Началась его история с того, что ученый передал свою коллекцию чучел животных зоологической лаборатории московских Высших женских курсов. Поэтому первоначально учреждение получило название Музея эволюционной теории московских Высших женских курсов и лишь в 1922-м оно стало известно как Государственный Дарвиновский музей. На сегодняшний день он является крупнейшим естественнонаучным музеем Европы — в нем можно увидеть свыше 800 тысяч экспонатов.

Александр Котс с коллегами среди учебной экспозиции, 1912 год. Источник: wikipedia.org

77 лет назад, в 1944 году, началась Петсамо-Киркенесская стратегическая наступательная операция советских войск. Всего за 22 дня войскам Карельского фронта под командованием Кирилла Мерецкова удалось разгромить 20-ю горную немецкую армию и освободить часть Мурманской области и северные районы Норвегии. По итогам операции, более 50 соединений и частей Советской армии за отличие в боях получили почетные наименования «Печенегские» и «Киркенесские», еще 70 наградили орденами, а свыше 50 бойцов удостоились звания Героя Советского Союза. Спустя два месяца после операции, в декабре 1944-го, власти СССР учредили медаль «За оборону Советского Заполярья». Награды удостоились около 350 тысяч человек.

В 1977 году был принят последний Основной закон Советского Союза, известный также как «брежневская» конституция и как конституция «развитого социализма». Эксперты считают, что она способствовала распаду СССР в 1991-м, так как закрепляла за каждой союзной республикой право выхода из состава государства. Документ провозглашал построение в стране развитого социалистического общества и создание общенародного государства, устанавливал всенародное обсуждение и референдум как формы прямой демократии. Помимо всего прочего «брежневская» конституция расширила гражданские права — появились право выбора профессии, безусловное право на охрану здоровья, на жилище и на свободу творчества. Основной закон 1977-го действовал вплоть до конца существования СССР.

В 1993-м ликвидировали учрежденный в январе 1924 года пост №1 у Мавзолея Ленина в Московском Кремле. Решение приняли после массовых беспорядков в столице, в том числе после расстрела Белого дома, ставшего кульминацией внутриполитического конфликта в стране. Последним, кто нес караул у мавзолея вождя мирового пролетариата, стали ефрейтор Дедков и рядовой Полетаев. Спустя 4 года президентским указом почетный караул установили у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве.

Фото: twitter.com

В 2015 году грядущий 2016-й официально объявили Годом российского кино, чтобы привлечь внимание общественности к отечественным фильмам. Указ «О проведении Года российского кино» подписал президент России Владимир Путин, который, кстати говоря, сегодня празднует день рождения. Главе государства исполнилось 69 лет.

Германская Демократическая Республика, Устав ОДКБ

Ровно 450 лет назад, в 1571 году, произошла битва при Лепанто — самая кровопролитная в истории морских сражений и последнее в истории крупное сражение галерных флотов. В Патрасском заливе у мыса Скрофа испано-венецианский флот нанес сокрушительное поражение флоту Османской империи. В результате турки установили господство в Средиземном море, которым обладали почти столетие. По оценкам историков, турецкий флот потерял 224 корабля, 117 из которых были захвачены, еще 10 тысяч гребцов-невольников погибли вместе с ушедшими на дно судами. В общей сложности погибли до 15 тысяч солдат и матросов Османской империи. Потери врага оказались гораздо меньше.

В 1949 году официально завершился процесс разделения Германии на две части, каждая из которых пошла своим путем развития — на политической карте мира и Европы появилось новое государство под названием Германская Демократическая Республика. Первым и единственным президентом ГДР был Вильгельм Пик, который 72 года назад и провозгласил в актовом зале бывшего министерства авиации «третьего рейха» образование нового государства. Восточная и Западная Германия существовали самостоятельно до 1990 года, после чего объединились в единое государство — ФРГ.

Фото: dw.com

В 2002 году в Кишиневе президенты Армении — Роберт Кочарян, Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Киргизии — Аскар Акаев, России — Владимир Путин и Таджикистана — Эмомали Рахмонов подписали Устав Организации Договора о коллективной безопасности. Целями организации провозглашались укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. Вместе они договорились координировать и объединять свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и прочими угрозами безопасности.

В 2016 году стало известно имя обладателя Нобелевской премии мира. Ее удостоился президент Колумбии Хуан Мануэль Сантосу за попытку разрешения конфликта между властями страны и боевиками FARC. «У премии лишь один лауреат — президент Сантос, однако с ее помощью мы хотели также отдать дань уважения народу Колумбии. Народу, который, несмотря на бессчетные трудности и многочисленные несправедливости, не терял надежды на мир», — сказала на торжественной церемонии заместитель главы Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

В 2020-м в этот день объявили имена лауреата Нобелевской премии по химии. За разработку метода редактирования генома, получившего неофициальное название «генетические ножницы», награды удостоились ученые — француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженифер Дудна.