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Главным архитектором Казани стала Ильсияр Тухватуллина

19:38, 07.10.2019
Главным архитектором Казани стала Ильсияр Тухватуллина
Фото: kzn.ru

Директор ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллина стала главным архитектором по итогам заседания экспертного совета под председательством мэра Казани Ильсура Метшина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На должность также претендовали заместитель директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Владимир Спиридонов, генеральный директор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев и заместитель главного архитектора Тимур Кадыров. Всего на конкурс подали заявки 18 человек.

Напомним, в июле Метшин объявил об открытом конкурсе на должность главного архитектора Казани и пригласил к участию в нем российских и зарубежных специалистов. Предыдущий главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева покинула свой пост после 10 лет работы.

ОбществоВласть Татарстан
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