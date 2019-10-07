Главным архитектором Казани стала Ильсияр Тухватуллина

Директор ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллина стала главным архитектором по итогам заседания экспертного совета под председательством мэра Казани Ильсура Метшина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На должность также претендовали заместитель директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Владимир Спиридонов, генеральный директор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев и заместитель главного архитектора Тимур Кадыров. Всего на конкурс подали заявки 18 человек.

Напомним, в июле Метшин объявил об открытом конкурсе на должность главного архитектора Казани и пригласил к участию в нем российских и зарубежных специалистов. Предыдущий главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева покинула свой пост после 10 лет работы.