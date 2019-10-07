На должность главного архитектора Казани претендуют четыре человека

Фото: Максим Платонов

На должность главного архитектора города Казани претендуют четыре кандидата: заместитель директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Владимир Спиридонов, генеральный директор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев, директор ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллина, заместитель главного архитектора Тимур Кадыров. Всего на конкурс подали заявки 18 человек.

До конца сентября главным кандидатам нужно дать предложения по подходам к поэтапной реновации территории по ул. Родины и создания там комфортной городской среды, а также представить свое видение развития Казани, пишет «Татар-информ».

Напомним, в июле мэр Казани Ильсур Метшин объявил об открытом конкурсе на должность главного архитектора Казани и пригласил к участию в нем российских и зарубежных специалистов. Нынешний главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева покидает свой пост после 10 лет работы.